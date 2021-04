Caroline van der Plas (BBB) wordt uitgelachen door VI-heren maar reageert meteen: ‘Derksen, jouw partij haalde 0 zetels. Kusje’

Nadat René van der Gijp en Johan Derksen haar bekritiseerden in Veronica Inside heeft BoerBurgerBeweging-leider (BBB) Caroline van der Plas op ironische wijze gereageerd op hun woorden. Want, zegt ze, ja, haar partij heeft weliswaar maar “één zeteltje” behaald, maar die van Derksen (Code Oranje) is zelfs dat niet gelukt. Vervolgens stuurt ze de heren een kusje-emoticon.

Tijdens de uitzending van Veronica Inside vrijdagavond besloten René van der Gijp en Johan Derksen grappen te maken over Caroline van der Plas, de leider van de BoerBurgerBeweging (BBB). Van der Gijp lachte Van der Plas uit omdat die geïrriteerd reageerde toen premier Rutte en zorgminister De Jonge de naam van haar partij verkeerd uitspraken, terwijl Derksen liet weten dat Van der Plas “maar één zeteltje” heeft en “zo’n doelgroepje” heeft, en dus niet het hoogste woord moet voeren.

“Zo’n interruptie volkomen overbodig, want die man bedoelde dat helemaal niet verkeerd,” aldus Derksen. “Dan dat toontje, en het loopt maar door en het loopt maar door. Wat een onzin. Dat is voor de bühne, voor op TV.”

Ondertussen lachte Van der Gijp door. Wat hij precies zei is niet duidelijk te verstaan.

Van der Plas was niet onder de indruk van de grappen en grollen, en kritiek, van de VI-mannen. Korte tijd later reageerde ze dan ook op de kritiek. “Lieve Johan Derksen en Veronica Inside,” schreef ze. “4 dingen.”

Lieve Johan Derksen @veronicainside. 4 dingen

1. Mijn moeder is Ierse. Niet Schotse.

2. Klopt. BBB haalde 1 “zeteltje”. 💪

3. De partij waarbij jij je bij een paar maanden geleden aansloot als “ambassadeur”: @Code__Oranje, haalde 0 zeteltjes. Nul.

4. 😘!https://t.co/rnP2hew4DB… https://t.co/pnFLHGKs6j — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 23, 2021

Vooralsnog hebben de VI-heren niet gereageerd op het ironische antwoord van Van der Plas.