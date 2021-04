Freek Jansen (FVD) confronteert Ollongren (D66) met “absurd” gasbeleid: ‘Maar 614 woningen zijn gasloos gemaakt’

In de commissievergadering Binnenlandse Zaken over de ‘gebouwde omgeving’ confronteerde nieuw FVD-Kamerlid Freek Jansen minister Ollongren met wat hij ziet als het grote falen van het kabinet wat betreft het geplande gasloos maken van woningen. Het beleid is in zijn ogen sowieso al “absurd.” Maar, ging hij verder, kijkend naar de cijfers kon hij ook nog eens alleen maar concluderen dat het kabinet de door zichzelf gestelde doelen absoluut niet bereikt. Zo zijn er, zegt hij, “maar 614 woningen” van het gas gehaald.

“In 2018 werd door jullie allemaal de Klimaatwet aangenomen,” aldus FVD-Kamerlid Freek Jansen bij een commissievergadering over klimaat en de zogeheten gebouwde omgeving, gisteren in de Tweede Kamer. Nou ja, PVV en SGP waren er niet voor, maar de rest van de toenmalige Kamer steunde de wet wél. Het werd ingediend door VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De rest van de Kamer steunde het – op een enkeling na.

Die Klimaatwet “verplicht ons om duizend miljard te gaan uitgeven, voor in het meest optimistische scenario, 0,000007 graden minder opwarming. Toen wij die berekening maakten in 2018,” ging Jansen stug verder, “werd dat bedrag door vrijwel iedereen in twijfel getrokken. Maar inmiddels kunnen we niet anders concluderen dan dat dat eigenlijk veel te laag is ingeschat. In het Klimaatakkoord worden de maatregelen uitgewerkt om de doelen van de Klimaatwet te halen. Geschiedschrijvers van de toekomst zullen moeite hebben bij het beantwoorden van de vraag wat ons in deze tijd dreef tot de grootste kapitaalvernietiging van de eeuw.”

Want de bedragen waar het om gaan zijn enorm, aldus Jansen: “Anderhalf miljoen woningen, het staat er écht, moeten in 2030 van het gas worden gehaald, en in 2050 zelfs de hele gebouwde omgeving. Het Economisch Instituut voor de Bouw berekende dat dit 650 miljard zal gaan kosten.”

“In 2018 is minister Ollongren begonnen met de zogeheten ‘proeftuinen.’ Dat is ambtenarentaal voor wijken van het gas halen onder het Programma Aardgasloze Wijken. Ik wist dat dit project heel erg slecht ging,” zei Jansen, “maar ik viel echt van de ene verbazing in de andere toen ik deze stukken las. Het is echt nog gekker dan je denkt. Want na twee jaar hebben slechts 5 van de 26 gemeenten aardgasloze woningen opgeleverd. Bijna de helft van de ‘proeftuinen’ is nog in ‘planuitwerkingsfase.’ Dat betekent dat er in feite nog niks gebeurd is. Twee jaar lang hebben ambtenaren zitten vergaderen en stukken rondduwen, maar er is nog geen gasleiding uit de grond getrokken en er is nog geen fornuis vervangen.”

Maar de situatie is nog erger, aldus Jansen. Want hij heeft naar de precieze cijfers gekeken. “Dus voorzitter,” vroeg hij, “hoeveel woningen denkt u dat er van het gas zijn gehaald?”

Hij beantwoordde zijn eigen vraag: “Dat zijn er maar 614.”

Op dat moment ziet de kijker het Kamerlid dat achter Jansen zit snel in zijn papieren kijken, blijkbaar is deze ook op zoek naar die informatie.

“In de Kamerbrief lezen we dat dit minder is dan gepland,” legde Jansen daarna uit, “maar ik was wel benieuwd hoeveel er dan waren gepland voor 2020? En voor dat aardgasloos maken van die woningen is 120 miljoen euro ter beschikking gesteld.” Hoeveel van dat geld is eigenlijk al besteed, wilde Jansen weten. Zeker gezien het lage aantal gasloze woningen, vindt hij dat belangrijke informatie om te weten. “Want omgerekend komt dat nu neer op 620.000 euro per woning. Ik neem aan dat dat niet allemaal al op is.”

Dat laatste is zeker het geval omdat de helft van die woningen, zei Jansen, al grotendeels gasloos was. “Ze hoefden alleen maar een elektrische kookplaat te krijgen. Dit betekent dat er eigenlijk slechts 291 woningen daadwerkelijk van het gas zijn gehaald in twee jaar tijd.”

En dan was hij nóg niet klaar. “Het wordt nóg erger,” ging Jansen verder met zijn feitelijke samenvatting. “Bij meer dan de helft van die ‘proeftuinen’ moesten mensen een eigen bijdrage betalen oplopend tot wel 44.000 euro. Astronomische kosten.” Gezien die cijfers, vroeg Jansen aan zijn mede-Kamerleden, “Hoe kan het dat niemand nu in de tussentijd zegt: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Want intussen is er al weer een tweede ronde gestart en willen ze een derde ronde starten waar dan weer 50 miljoen voor beschikbaar is. En dit is mijn vraag aan de minister: is dit 50 miljoen éxtra of is dat uit het oorspronkelijk budget?”

“Hoe kan,” ging vroeg Jansen zich daarna verbaasd af, “de minister doorgaan met dit dermate gefaalde project? De enige conclusie kan toch zijn dat het totaal redeloos is om alle woningen van het gas te gaan halen? In haar Kamerbrief schrijft Minister Ollongren dat zij hoopt dat er in 2030 40.000 proeftuinwoningen van het gas zijn gehaald. Dat is nog geen 3% van het klimaatakkoord. Hoe verwacht zij dat in 2030 anderhalf miljoen woningen gasloos zullen zijn?”

Natuurlijk, FVD wil helemaal niet dat welke woning dan ook van het gas gaat, maar de politiek heeft zichzelf deze doelen gesteld. En dus kijkt Jansen naar de haalbaarheid ervan.

“Het lijkt wel alsof men totaal niet heeft nagedacht over de consequenties van dit absurde beleid,” concludeerde Jansen. “Afgelopen week kwam er ook een rapport uit van PwC waaruit duidelijk werd dat er minstens een verdubbeling van het stroomnetwerk nodig is. Ook dat gaat weer over 102 miljard euro. Ook daarvoor waarschuwden we jaren geleden, en niemand wilde luisteren.”

“Heeft iemand wel eens stil gestaan bij wat er gebeurt als straks iedereen z’n stekkerauto ’s avonds in het stopcontact duwt, of kookt op een elektrische kookplaat en met elektrische kachels z’n niet-werkende warmtepomp moet ondersteunen? FVD waarschuwt al jaren voor de gigantische kosten van de klimaattransitie.”

“Wij willen stoppen met dit zinloze en peperdure klimaatbeleid waar uiteindelijk de Nederlandse bevolking, linksom of rechtsom, voor moet betalen,” zei Jansen tenslotte. “We willen stoppen met deze ongekende kapitaalvernietiging – want dat is het – van het ontmantelen van ons gasnetwerk. Wij investeren die 1.000 miljard, nee 2.000 miljard, liever in de zorg, veiligheid, onderwijs, en betaalbare woningen. Want daar zitten Nederlanders écht op te wachten.” Maar gasloze woningen? Dat is niet de weg voorwaarts, aldus Forum voor Democratie en Freek Jansen.