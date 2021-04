Caroline van der Plas woest na geheime notulen over informatie achterhoudende Rutte: ‘Ondermijning democratie!’

Het nieuws dat het kabinet doelbewust informatie achterhield voor de Tweede Kamer heeft een storm aan kritiek ontketend. BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas vindt dat dit ondermijning van onze democratie is. Als het aan de partij ligt kan geen enkele van de aanwezige bestuurders nog met goed fatsoen een functie bij de overheid innemen.

Het schokkende nieuws van vandaag heeft een bom in de Haagse politiek doen laten afgaan. Ministers van alle kabinetspartijen hadden niet zo veel op met kritische Kamerleden en hielden doelbewust informatie achter, zo bleek uit gelekte notulen van de ministerraad. Daarnaast bleek dat CDA-leider Wopke Hoekstra zelf alles uit de kast haalde om Pieter Omtzigt ‘te sensibiliseren‘. Oftewel: te muilkorven. Caroline van der Plas en haar partij zien in dit alles een poging tot ondermijning van de democratie.

Actieve herinnering of niet…. als deze notulen van de ministerraad er blijken te zijn, dan kan geen van de aanwezigen bij die overleggen met goed fatsoen nog een functie bij de overheid innemen. Dit is ondermijning van de democratie. https://t.co/VItHSCnUtq — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) April 21, 2021

Al sinds het toetreden van haar partij BBB tot de Tweede Kamer pleit Van der Plas voor meer transparantie vanuit het kabinet. Haar voorstel voor een gezamenlijke Tweede Kamer-appgroep werd lachend weggehoond, maar in de kern had ze gelijk. Het kabinet is niet transparant, en de zeldzame keren dat de Kamer wel informatie over de gang van zaken verneemt is dat via de media. Dit tactisch lekken vanuit het kabinet zorgt er voor dat de Kamer steeds achter feiten de aanloopt, en het kabinet kan regeren als een roedel ongekozen zonnekoningen.

Van der Plas heeft volkomen gelijk dat het (demissionaire) kabinet de democratie ondermijnt door bewust documenten niet naar de Kamer te sturen, en kritische Kamerleden het zwijgen op te leggen. Het doelmatig achterhouden van informatie is een grove schending van de regels én het belemmert de Tweede Kamer in zijn taken.

De BBB-fractievoorzitter en haar collega’s moeten dus doorpakken: in de Kamer opnieuw een debat eisen met premier Rutte en zijn getrouwen, en dit keer niet akkoord gaan met slechts een motie van afkeuring.