China straft KLM alweer: mag twee weken niet op Hangzhou vliegen vanwege zes positief geteste passagiers

De Chinese luchtvaartautoriteit CAAC heeft KLM opnieuw een vliegverbod opgelegd voor Hangzhou, de hoofdstad van de Chinese provincie Zhejiang. Eerder deze maand zouden zes passagiers positief hebben getest op het coronavirus bij aankomst in de stad vanuit Amsterdam. KLM heeft het vliegverbod bevestigd.

De Chinese autoriteiten nemen het virus nog steeds ontzettend serieus, zo blijkt. Dat staat echt in schril contrast met het Nederlandse overheidsbeleid, waar we vrolijk achter de feiten aan blijven lopen.

In China zetten ze je direct in quarantaine en krijgt de hele vliegmaatschappij een (lokaal) vliegverbod. Terwijl Nederland rustig afwacht tot de eerste besmettingen worden geconstateerd en meer dan een jaar bezig is geweest om überhaupt een quarantaineplicht op te kunnen leggen. In de tussentijd liet de Nederlandse overheid zich aanpraten dat luchtfilters in vliegtuigen besmetting zouden voorkomen en moesten we het doen met een aantal “strenge adviezen”, waardoor nu ook al de Indiase variant inmiddels in ons land is geconstateerd.

We hoeven China met z’n allen echt niet te gaan zien als een of ander gidsland, maar op het gebied van crisismanagement hebben ze toch echt flink wat streepjes op ons voor. En natuurlijk zijn ze daar ook echt wel (enorm) in doorgeschoten, maar zo’n maatregel als een tijdelijk vliegverbod hadden we hier ook wel mogen hebben. Dat had ons aardig wat zieken, doden en potentieel gevaarlijke coronavarianten kunnen besparen.