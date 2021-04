Demissionair premier Mark Rutte: “Wij zullen de notulen over de toeslagenaffaire maandag (ongelakt) openbaar maken”

Het hoge woord is eruit: Enigszins schoorvoetend, maar het demissionaire kabinet Rutte III zal de notulen vrijgeven over de kindertoeslagenaffaire. Een meerderheid van de Tweede Kamer had hier om gevraagd nadat in de media uitlekte dat het kabinet de Tweede Kamer met opzet heeft tegengewerkt rondom het toeslagenschandaal. Ook werd er in de notulen gesproken over Pieter -functie elders- Omtzigt.

Een van de belangrijkste conclusies om de stukken tóch te openbaren is dat het kabinet niets anders meer kon doen nadat de druk vanuit de Tweede Kamer en de Nederlandse samenleving bijna onhoudbaar is geworden. Er moest wel iets gebeuren, anders zou de schade voor Rutten en zijn regeringscollega’s alleen nog maar groter worden.

Aanstaande maandag zullen de notulen in alle openbaarheid worden gepubliceerd. Een unicum binnen de Nederlandse rechtsstaat, omdat de toeslagen-notulen eigenlijk staatsgeheim zijn. Rutte gaf ook aan dat er geen passages zullen worden weggelakt, maar dat de bronnen wel worden geanonimiseerd. Volgende week donderdag zal de Tweede Kamer nog een stevig debat voeren over de gelekte notulen. De Kamer heeft dus twee dagen om zich voor te bereiden en het vuur te openen op Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gertjan Segers.

Esther Ouwehand, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren kwam, als voorspel op de onthullingen van maandag en het debat op donderdag, nog wel even met een scherpe opmerking:

De Kamer krijgt de notulen van de ministerraad ‘die ook naar de ondervragingscommissie zijn gegaan’, zegt Rutte. Maar niet de notulen waar het nu net om gaat?#toeslagenaffaire pic.twitter.com/e8xeCxiH0j — Esther Ouwehand (@estherouwehand) April 23, 2021

De vraag is dan ook of de onthulling van de gewraakte notulen maandag niet alleen maar meer vragen dan antwoorden zal oproepen. In ieder geval zal er donderdag stevig over worden gedebatteerd.