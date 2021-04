Deugclown Erik Mouthaan haalt prins Philip (99) uur na overlijden al door het slijk: ‘Hij stond bekend om racisme!’

Het nieuws dat prins Philip, Hertog van Edinburgh en de man van Queen Elizabeth, op 99-jarige leeftijd is overleden, is nog maar een paar uur oud. Toch grijpt RTL-nieuws verslaggever Erik Mouthaan direct de kans aan om zich van zijn meest deugende kant te laten zien, en haalt de overleden prins direct al door de modder. Mouthaan schuift de heengegane Britse royal onmiddellijk racisme en vooroordelen in de schoenen zegt: “Hij stond bekend om zijn racistische en bevooroordeelde opmerkingen.” Héél chique, Erik! Twee extra deugpuntjes voor jou vandaag!

Amerika-correspondent Erik Mouthaan van RTL Nieuws kon zich niet bedwingen toen zijn eigen medium de vandaag overleden prins Philip op de eigen website omschreef als “een charmeur die de lachers op de hand kreeg.” Reden genoeg voor Mouthaan om de net overleden prins direct een trap na te geven, door hem langs de morele meetlat van de woke-ideologie te leggen:

Potverdorie, wat deugt die man hard zeg! En het feit dat zo’n beetje iedere reactie op zijn tweet een tik op de vingers van Mouthaan is, maakt hem helemaal niets uit. Sterker nog, hij doet er doodleuk een schepje bovenop:

Nou Erik, blij dat je het voor jezelf op deze manier hebt kunnen verantwoorden. Als jij komt te overlijden zullen we ook, nog voor je lichaam koud is, benoemen hoe scherp jouw morele kompas was en hoe snel jij mensen langs de morele meetlat wist te leggen. Wat een aanwinst voor de objectieve journalistiek jij was, hoewel je al die jaren wel misbruik hebt gemaakt van je ‘witte privilege’ en je plek niet af wilde staan aan een gehandicapte vrouw van kleur.

Maar, Erikje, dat wordt je tegen die tijd vast wel vergeven, want de snelheid waarmee jij de fouten van prins Philip benoemde maakt écht een hoop goed.