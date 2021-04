Farmers Defence Force krijgt schadevergoeding van de Staat en AVROTROS door winnen van rechtszaak

Farmers Defence Force (FDF) is door de kantonrechter van de rechtbank in Den Haag in het gelijk gesteld in een zaak tegen de Nederlandse Staat en AVROTROS. In televisieprogramma Opsporing Verzocht werd gesteld dat een man die wegrende van brandstichting bij het RIVM in Bilthoven mogelijk gelieerd was aan FDF. Dat meldt Vee & Gewas.

FDF kreeg de indruk dat zij door de opmerking verdacht werden gemaakt. Één dag na de brandstichting organiseerden zij namelijk een protest in De Bilt, in de buurt van het RIVM in Bilthoven vanwege de stikstofcrisis. Het programma Opsporing Verzocht, dat door AVROTROS samen met het OM en de politie wordt gemaakt, creëerde mede daardoor het beeld dat FDF’ers zo radicaal zouden zijn dat ze aan brandstichting zouden doen.

Opsporing Verzocht rectificeerde de uitspraak later wel in een uitzending en op de website, maar volgens FDF werd er in de tussentijd al flinke hinder ondervonden. Diverse sponsoren zouden zich hebben teruggetrokken en ook de Rabobank zou lang hebben getwijfeld om een rekening te verstrekken aan FDF. De rechter vond de onderbouwing wat aan de zwakke kant, maar gelooft wel dat de boerenorganisatie enige schade heeft ondervonden.

FDF heeft nog twee rechtszaken lopen tegen D66-leider Sigrid Kaag en NRC. In een verklaring op hun website tonen ze zich in ieder geval strijdlustig:

“Dit vonnis moet voor vertegenwoordigers van de politiek, maar vooral voor vertegenwoordigers uit de media, stof tot nadenken geven: jullie functie én taak is het om zaken te onderzoeken op de waarheid. Jullie dienen polarisering te voorkomen (in plaats van op te roepen) door op de juiste wijze verslag te doen van wat er in de wereld gebeurt. Wees geen producent van nepnieuws. Beperkt jullie tot de waarheid! Door leugens te verkondigen beschadigden jullie het vertrouwen in de politiek en de media. En daar zijn jullie helemaal zelf verantwoordelijk voor.”

Dat belooft nog wat te worden!