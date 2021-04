Feest bij Forum voor Democratie! Theo Hiddema gaat de senaat in: “Ze hebben een wonderschoon programma!”

Geweldig goed nieuws voor iedereen die Forum voor Democratie een warm hart toedraagt: Theo Hiddema is terug van weggeweest. De strafpleiter gaat voor FVD in de Eerste Kamer zitten, waar een zetel beschikbaar werd omdat Nicki Pouw-Verweij in de Kamer werd gekozen voor JA21.

Wisseling van de wacht in de Eerste Kamer: het in 2019 voor FVD verkozen Kamerlid Nicki Pouw-Verweij verhuisde eind maart naar de Tweede Kamer, waar ze voor JA21 een blauwe zetel inneemt. Bij JA21 hoopten ze ongetwijfeld dat iemand haar oude positie zou innemen die ook die nieuwe afsplitsing steunt. Maar dat gebeurde dus niet. Want Theo Hiddema werd in 2019 door de Staten met voorkeursstemmen in de Eerste Kamer gekozen. Hij deed daar toen niets mee omdat hij op dat moment liever in de Tweede Kamer bleef zitten.

Maar nu heeft hij het recht dus wéér om in de Eerste Kamer te gaan zitten, en nu maakt hij daar wél gebruik van.

Hiddema heeft erg veel zin in zijn nieuwe functie. Wat de Tweede Kamer betreft, die “bedrijft getuigenispolitiek voor de bühne, met die eindeloze debatten tot elf uur ’s avonds,” aldus het oud- én aanstaand Kamerlid tegen het NRC Handelsblad (of all newspapers in the world). “Daar ontwikkelde zich gaandeweg een lustig verlangen naar mijn toga. Ik wilde weer strafpleiten, daar kon ik tenminste resultaat zien van mijn inbreng.”

Maar dat werk als advocaat kan hij natuurlijk wel prima combineren met het senaatlidmaatschap. “De Eerste Kamer verschaft mij dat genoegen ook, want het is maar één dag vergaderen per week. Ik hoef niet meer mijn kostbare tijd te verdoen door naar het plafond te koekeloeren,” verwoordt Hiddema het cynisch, maar juist.

Daarnaast, zegt Hiddema, heeft FVD “een wonderschoon programma. Daar heb ik nooit afstand van genomen.” En ja, daar wil hij zich maar wat graag voor inzetten.

Word gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal én volg mij op Gab.

Geweldig! Welkom terug, Theo! We gaan ongetwijfeld enorm van je genieten in de Eerste Kamer – een rol die je mijn inziens eigenlijk ook gewoon beter past dan lid van de Tweede Kamer. Een heer op leeftijd past daar beter dan in het lagerhuis, waar ze eerst en vooral aan theater doen en waar alles puur een spelletje is.

Nederland is voorlopig nog niet van Theo Hiddema af, dus!