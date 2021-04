Feest in Nederland: de terrassen zijn weer open

Bij GeenStijl zijn ze vandaag ontzettend positief gestemd. De terrassen zijn namelijk weer open, en dat betekent voor de roze bloggers dat het feest is. “Sommigen beweren dat het vijf voor twaalf is voor de zorg,” schrijft Van Rossem, “maar het is al een jaar lang vijf over twaalf voor de horeca. Daarom komen we vandaag in het midden van de polder uit, met een kouwe pils in de warme voorjaarszon op stipt 12:00 uur.”

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is ook helemaal in zijn nopjes. “Vanmiddag lekker met Davide lunchen op een terras!” schrijft hij op Twitter:

Vanmiddag lekker met Davide lunchen op een terras! 😍 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 28, 2021

En een hele meuk andere twitteraars vinden het ook fantastisch allemaal:

Voor de mensen die hun foto posten op een terras;

geniet er van zolang het kan. Het wordt jullie ook van harte gegund. Jullie gaan echter wel weer snel achter slot en grendel hè. Maak je maar geen illusies 😂#terrassenopen — Samira Tarrass (@TarrassSamira) April 28, 2021

Moeilijk om nog een plaatsje op het terras te krijgen in Venlo. Horeca-ondernemers toch gematigd positief. Om 18.00 uur is hier alles weer leeg #terrassenopen #venlo @l1 pic.twitter.com/S2VUaUDulI — Ruud van Broekhoven (@Ruud077) April 28, 2021

Ook Ebru Umar is van de partij: