Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) woest op Rutte: ‘Deze minachting pik ik niet van mijn kinderen, laat staan van hem’

BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas is razendsnel naam voor zichzelf aan het maken in Den Haag. Ook vandaag beet ze weer op felle wijze van zich af, wat haar op behoorlijk wat positieve aandacht kwam te staan op sociale media. Met name haar verwijt aan het adres van premier Mark Rutte, dat hij de Tweede Kamer met minachting behandelt, deed het goed. Zulk gedrag, zei ze, pikt ze niet van haar kinderen. “Laat staan van iemand die ik net een maandje ken.

Zo.

“Vorige week werd er soms nog wel nonchalant geantwoord,” zei Van der Plas in haar bijdrage in het debat van vandaag, “en gepoogd serieuze vragen weg te grappen en grollen. Ik roep de minister en minister-president in herinnering dat zij werken voor ons, de Tweede Kamer. Opmerkingen als ‘ik ga er op studeren en op prómoveren,’ getuigen voor mijn gevoel van, tenminste zo heb ik het opgevat, van een bepaald soort minachting.”

Op dat moment zoomde de camera in op Rutte. Die reageerde door gekke bekken te trekken en te lachen:

Maar dat weerhield Van der Plas er niet van rustig door te gaan. “Die minachting pik ik van mijn kinderen niet eens,” beet ze Rutte toe, “laat staan van iemand die ik net een maandje ken.”

Op Twitter werd het optreden van Van der Plas op bijzonder positieve wijze ontvangen. “Hulde,” schrijft Joël Jansen in een tweet die op het moment van schrijven maar liefst 444 keer geliket was.

Anonieme gebruiker Fietsbel11 zegt “ook een fan” te zijn. “Geweldig!” zegt Johanna daarop. “[Daar] moesten we meer van hebben.”

“Ik vind het gewoon jammer dat ik niet op haar gestemd heb,” zegt Marloes de Wit, terwijl GJ het bij “go girl!!!” houdt.

En Rutte? Die kan op minder positieve feedback rekenen. “De arrogantie van de macht wordt ook hier weer ten toon gespreid… zie dat verongelijkte lachje van Rutte,” schrijft Ria over de premier. A. Denneboom is het daarmee eens. Volgens deze twitteraar leiden Rutte en de andere ministers “aan grootheidswaanzin.”