[Filmpje] Caroline van der Plas (BBB) is klaar met het kabinet Rutte III: ‘We moeten schoon schip maken’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas zei vandaag tijdens het debat over de Toeslagenaffaire-notulen dat het tijd is om het kabinet eindelijk écht naar huis te sturen, zodat de huidige problematiek opgelost kan worden door een nieuw team van mensen die de parlementaire democratie wél respecteren. “Op een akker vol distels ga je niet zaaien, want je weet dan dat er weinig van de oogst terecht gaat komen,” zei Van der Plas. Het huidige kabinet moet dus weg.

“Er liggen grote problemen voor de maatschappij, die natuurlijk zo snel als mogelijk moeten worden opgepakt door een nieuw kabinet. Dat is geen reden om de huidige cultuur in kabinet en Tweede Kamer in stand te houden. Nee, het is juist DE reden om nu schoon schip te maken. Op een akker vol distels ga je niet zaaien, want je weet dan dat er weinig van de oogst terecht gaat komen,” zei Van der Plas in haar inbreng.

“Alle dagen lopen schoffelen, is geen optie. Je zult drastischer maatregelen moeten treffen.”

“We hebben maandagavond de – overigens niet volledige – notulen ontvangen,” ging ze verder. “Even geteld: 119 keer het woord Belastingdienst 93 keer Tweede Kamer 58 keer Kabinet 40 keer adviescommissie 33 keer het woord “ouder” 25 keer het woord “mensen”. 0 keer het woord slachtoffers.”

“De ministerraad praat vooral over het beteugelen van de volksvertegenwoordigers. En over hoe alles op de pers over zou kunnen komen. Slachtoffers, Ouders. Mensen. Gezinnen, stonden hier ook op het tweede plan. Weggemoffeld. En een van de mensen die dit schandaal uit de beerput trok, zit al maanden ziek thuis. Leeggezogen.”

Maar, vroeg ze zich af, zijn er zelfs nog maar coalitiekamerleden die tegen de wens van hun partij in dúrven te stemmen? “Welke Tweede Kamerleden van de nog steeds actieve coalitie gaan het vandaag aandurven om te stemmen met hun hart. Te stemmen ZONDER last, zoals de Grondwet stelt. Te stemmen namens de mensen waarvoor, wij allemaal, hier als volksvertegenwoordiger zitten.”

“Niet kijkend naar partijbelangen maar naar het belang van de Nederlandse burger. Als de democratie nu niet wordt veiliggesteld en HERSTELD, wordt het OOK straks kwaad kersen eten met dit Kabinet.”

“De ministerraad besloot zeer bewust om geen feitenrelaas te verstrekken, hoewel hier meerdere keren door de Kamer om werd gevraagd,” legde ze daarna uit. “Dat gaat in tegen artikel 68 van de grondwet. Het is alsof een werkgever je een opdracht geeft om een taak uit te voeren en je zegt: Bekiek ’t moar. In het echte leven kun je als werknemer dan ophoepelen. Let wel: ZONDER riante wachtgeldregeling.”

“Het lijkt hier wel of het Kabinet stilaan de baas is geworden, ipv de Tweede Kamer,” zei ze, waarmee ze het idee dat heel veel critici hebben verwoorde. “Maar zo werkt onze democratie niet. Ik zit HIER misschien nog niet zo lang, maar ik kom niet net uit een ei gekropen. Het Kabinet werkt voor de Kamer. Niet andersom.”

“De democratie MOET bewaakt worden en geborgd zijn. JUIST om schandalen als de toeslagenaffaire te voorkomen. EN we moeten dit land weer gaan besturen. Maar dit kan alleen met een in beton gegoten democratisch bestel, waar kritische Kamerleden NIET de mond worden gesnoerd, op een zijspoor worden gezet of in het ‘strafbankje’ worden geplaatst. Waar NIET het Kabinet bepaalt welke kaders gelden voor een debat, maar waar de Kamer, (dus het Nederlandse volk dat wij als Kamerleden vertegenwoordigen), vrijuit kan spreken en het Kabinet kan controleren zonder last. Alleen dan kunnen we bezig gaan met de inhoud waar ons land – en ikzelf trouwens ook – zo naar snakt.”

En trouwens, zei Van der Plas, “even voor de goede orde, als we kijken naar coalitiediscipline: De grondwet kent GEEN partijen of partijbelang. De grondwet kent wel volksvertegenwoordigers. En die staan in dienst van het volk. NIET van het Kabinet. Van welke partij je ook bent. En wat ministers van Kamerleden vinden, dat hoort niet in stoom afblaas-sessies in de ministerraad.”

De Kamer is, zei Van der Plas, “geen knip voor de neus waard als we vandaag geen recht doen aan de slachtoffers van de Toeslagenaffaire en aan Pieter Omtzigt. BBB heeft daarom een hoofdelijke stemming aangevraagd. Vandaag zullen we zien of de leden van deze Kamer kunnen en zúllen stemmen zonder LAST. Om oprecht te zijn hoef je maar één ding te doen: oprecht zijn.”