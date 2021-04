Filmpje! Irritante Kamervoorzitter Khadija Arib valt Thierry Baudet continu in de rede: “U heeft uw punt gemaakt!”

Tijdens het debat in de Tweede Kamer gisteravond over de documenten die het parlement graag wil inzien om vandaag een goed debat te kunnen voeren over Omtzigtgate (want ja, zo triest is het gesteld in onze “democratie”) onderbrak Kamervoorzitter Khadija Arib FVD-leider Thierry Baudet voortdurend. Het was om gek van te worden. De FVD’er had een prima punt, maar mocht nooit uitspreken. De Tweede Kamer lijkt wel een NPO-programma. Kan mevrouw Arib zich voortaan inhouden en zich niet laten leiden door haar persoonlijke voor- en afkeuren?

“Ik vind het voorstel van de heer Rutte ook niet goed,” zei Thierry Baudet gisteren toen de premier had geprobeerd de boel te ondergraven door alleen zijn eigen gespreksnotulen openbaar te maken, en niet alle andere documenten. “Ik wil het volkomen in de openbaarheid. Maar terwijl ik hier over aan het nadenken was schoot mij iets te binnen. Dat is namelijk dat de notulist bij deze gesprekken, is een ambtenaar van Algemene Zaken. En dat geeft precies aan wat hier onderliggend fout gaat. Die verkenners hebben zich eigenlijk opgesteld, en die hele manier van denken, als een soort verlengstuk van de huidige regering. Als een soort verlengstuk van Rutte, terwijl de verkenners [functioneren] namens de Kámer.”

.@thierrybaudet vraagt om volledige openheid in het #verkennersdebat. Geen #Rutte-trucjes dus. Maar de Kamer moet ook lessen trekken. De formatie lijkt te worden gecontroleerd door Rutte en niet door de Kamer. Dat is niet de bedoeling!#FVD #verkennersdebat #Ruttedoctrine pic.twitter.com/xgj54RkYZe — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 31, 2021

Een prima punt, natuurlijk. Want de verkenners, het kabinet, de Kamervoorzitter en zelfs een paar Kamerleden doen net alsof de Kamer Ollongren en Jorritsma moet sméken om alsjeblieft inzage te krijgen in het proces. Maar dat is je reinste flauwekul. Die documenten hadden er al lang moeten liggen. En als de Kamer daar om 15:00 om vraagt, dan moeten ze om 15:01 in de mailbox zitten.

Maar Arib vond dat allemaal maar wat vervelend van Baudet. “Het debat is morgen!” onderbrak ze hem.

Ja, dat weet Baudet ook. Maar dit ging niet over het debat van morgen (vandaag) – namelijk het bredere verkennersproces – maar over het delen van documenten door verkenners. Hij legt uit dat de verkenners die documenten niet stante pede overdragen omdat ze denken dat ze voor Rutte werken. Maar dat doen ze niet. Ze werken voor de Kamer, en dienen te doen wat díe wil. Punt.

Baudet probeerde dat ook uit te leggen aan Arib. “Het is heel raar dat wij nu moeten wachten op stukken die van iemand zijn die gewoon voor ons als Kamer werkt,” legde hij uit. “Goed, ja, huhum,” reageerde Arib weer in een poging Baudet het zwijgen op te leggen. Gelukkig ging die gewoon door: “En dat is feitelijk natuurlijk niet zo, omdat het de plaatsvervanger zelfs is van Ollongren op Algemene Zaken die ze heel goed kent, het is een bevriend persoon!”

“Steunt u het voorstel of niet?” onderbrak Arib de FVD-voorman weer.

“Ik steun het voorstel van de heer Rutte absoluut niet…” reageerde Baudet daarop. “Oké!” blafte Arib maar weer.

“Maar ik wil ook aantekenen,” ging Baudet stug door, “dat u mevrouw de voorzitter gewoon die notulist kunt opbellen en kunt zeggen: ‘Luister eens, stuur mij nú al die stukken.’ We hoeven niet zo slaafs af te wachten.”

“Goed, u heeft uw punt gemaakt,” mekkerde Arib. “U heeft uw punt gemaakt.”

Ja Khadija, dat heeft hij inderdaad. Maar dat is niet dankzij jou, maar ondanks jou. Want jij schijnt te denken dat je Baudets baas bent. Dat ben je niet. Baudet werkt voor óns, de kiezers. Dat jij hem blijkbaar het liefst helemaal niet wilt horen spreken is totaal irrelevant. Dat dienen wij niet eens aan jou te horen. Baudet vertegenwoordigt meer dan 500.000 kiezers. Door zo door hem heen te blaffen schoffeer jij, als voorzitter, die half miljoen mensen.

“Wij zijn de werkgever van die verkenners. Dit is niet een actie van het kabinet, dit is een actie van de Kamer. En dat moeten we écht heel goed in het hoofd houden. Dat is precies de staatsrechtelijke positie van de Kamer die continu ondergesneeuwd raakt, dat is de Ruttedoctrine, daar ging onder andere de Toeslagenaffaire over, en nu moet de Kamer haar tanden laten zien,” concludeerde Baudet geheel terecht in het debat over het delen van documenten, waar zijn opmerkingen dus ook betrekking op hadden.

“Dank je wel, meneer Baudet, het debat komt nog,” schreeuwde Arib echter terwijl Baudet dit zei. Nogmaals, dit dus terwijl letterlijk álles wat Baudet zei over het delen van die documenten ging.

Wat we gisteren zagen is beschamend gedrag van een Kamervoorzitter die zich laat leiden door haar persoonlijke denkbeelden over politici en partijen, en haar ‘voorzittersgedrag’ daarop aanpast. Baudet wist ook dat het grote debat vandaag zou zijn. Zijn punt ging dan ook over het onderwerp van woensdag, namelijk de openbaarmaking van documenten.

Kappen met die onderbrekingen, Khadija! Laat die man uitspreken. Als je daar zoveel moeite mee hebt dan doe je maar een paar watjes in je oren zodat je hem niet hoeft te horen. Maar je hebt het recht niet hem én het half miljoen kiezers dat zijn partij steunt het zwijgen op te leggen! Zeker in een zaak die zo belangrijk is als verkennersgate. Toch?!