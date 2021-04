[Filmpje] Johan Derksen: ‘Kritiek op kabinet om notulen is lachwekkend, een heksenjacht van bepaalde partijen’

Voetbalcommentator en criticaster Johan Derksen vindt de aanhoudende kritiek op het kabinet na het lekken, en later openbaar maken, van de notulen over de toeslagenaffaire een “heksenjacht”. Derksen hoopt dat de storm gaat liggen nu de gespreksverslagen openbaar gemaakt zijn. Liever ziet hij dat men weer overgaat tot de orde van de dag.

Bij Veronica Inside zei Derksen dat er geen verrassende dingen werden gezegd bij de ministerraad: “In zo’n vergadering kan zoiets toch gewoon gezegd worden? Dat is toch helemaal geen beledigende toon of zo?”

Volgens Derksen maakt men de kwestie erger dan dat het is. Bepaalde politici en partijen overschreeuwen zichzelf, aldus de VI-criticaster: “Het is lachwekkend, de heksenjacht van bepaalde partijen.” Derksen richt dan het vizier op BIJ1: Mevrouw Simons zal altijd wel een zinnetje vinden waar ze wat op aan te merken heeft.” Ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas kreeg een veeg uit de pan, wier partij hij nogmaals ‘Triple B’ noemt, een bijnaam die Van der Plas zelf eerder als geringschatting opvatte.

Johan Derksen blijft echter stellig van mening dat de inhoud van de notulen wel meevalt, en dat de kritiek op het kabinet wordt opgeblazen. Volgens de VI-tafelgast is er eerder een “heksenjacht” jegens premier Rutte gaande, dan dat men met terechte kritiek komt. “Als er iets pijnlijks in had gestaan, was het al lang helemaal uitvergroot,” aldus een berustende Derksen.