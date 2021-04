[Filmpje] SP’er Renske Leijten wil nu de gehele waarheid boven tafel: ‘Wellicht pleegde Rutte strafbare feiten!’

De parlementaire buldog Renske Leijten (SP) heeft zojuist gereageerd op het nieuws over de onthullingen uit de notulen van de ministerraad. Uit de notulen blijkt dat het kabinet opzettelijk informatie achterhield voor de Tweede Kamer. De grote vraag is nu of er strafbare feiten zijn gepleegd. SP-Kamerlid Leijten wil dus nu de waarheid in zijn volle omvang boven tafel krijgen.



Renske Leijten heeft ook kennisgenomen van de notulen van de ministerraad waarover RTL beschikt. Over de kwestie is de SP duidelijk: het is goed mogelijk dat Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra strafbare feiten hebben begaan. Alle informatie moet dus openbaar gemaakt worden, aldus Leijten:

“Wat mij betreft worden die notulen van de ministerraad openbaar gemaakt, dan kunnen we zien wat daar staat en kunnen we ook zien of daar sprake is geweest van wellicht strafbare feiten. Ik bedoel, er was een Kamermotie die zei: ‘wij willen die tijdlijn hebben.’ Je hebt die informatie en dan moet je die informatie beschikbaar stellen.”

Het verliep toch even anders; het kabinet heeft sinds 2019 bewust informatie achtergehouden. En dit is natuurlijk een grove schande. Leijten is dan ook helemaal klaar met Rutte en consorten, ze wil nu definitief weten wat er nu klopt en wat niet:

“We hebben de waarheid nodig en we weten dat deze minister-president de waarheid ziet als een optie. Wij kunnen alleen maar toetsen hoe ernstig dit is als die notulen openbaar worden gemaakt.”

Leijten heeft zich vanaf het begin al vastgebeten, samen met Omtzigt, in het dossier van de toeslagenaffaire. De onthullingen uit de notulen geven haar extra motivatie om dit allemaal tot op de bodem uit te zoeken.

De SP-terriër zal in ieder geval alles eraan doen om de schuldigen op het matje te roepen. De grote vraag is: wat zullen Rutte, Hoekstra en Kaag doen om aan dat noodlot te ontsnappen? Go get them, Renske!