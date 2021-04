Filmpje! Wybren van Haga (FVD) eist: ‘Ga door met Gronings gas pompen, ondanks misdadig overheidsbeleid!’

Forum voor Democratie wil volkomen terecht doorgaan met de gaswinning in Groningen. Maar, zei Wybren van Haga in de Tweede Kamer, Groningers moeten ruimhartig gecompenseerd worden voor schade. Dat dit niet al lang gebeurd is, is ronduit misdadig!

“De belangen van dit dossier zijn groot,” aldus Van Haga, “maar wat Forum voor Democratie betreft niet tegengesteld. Zowel voor Nederland als voor de Groningers in het winningsgebied is het van belang dat we gas blijven produceren uit het Groninger gasveld. Maar laat ik, voordat ik het Nederlandse aardgas ga propageren, aan alle Groningers. Jaren van ronduit Haags misdadig wanbeleid hebben ervoor gezorgd dat de Groningers geen enkel vertrouwen meer hebben. En terecht.”

Na jaren van valse beloftes verdienen getroffen Groningers ruimhartige compensatie van de overheid. Daarnaast wil #FVD – uiteraard op verantwoorde wijze – doorgaan met de gaswinning. Ons eigen gas is essentieel voor een onafhankelijke, betaalbare en stabiele energievoorziening. pic.twitter.com/xNqwdFGg5n — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 14, 2021

Want in voorgaande jaren werd er zoveel gas gewonnen dat er wel seismische activiteit moet komen. “Een domme en gulzige overheid die zelf de aardbevingen heeft veroorzaakt over de ruggen van de Groningers,” vatte Van Haga dat volkomen juist samen. Van de minister wil hij dan ook weten waarom er bijvoorbeeld in 2013 zoveel gas werd gewonnen en waarom er niet gekozen is voor “een verantwoord laag productieniveau.”

Daarnaast is er door de overheid niet gekeken naar andere mogelijkheden om de druk in het veld op peil te houden. Niet eens bijvoorbeeld naar waterinjecties. “Waarom niet?” vroeg Van Haga aan de minister. Het antwoord is ongetwijfeld: omdat ze dachten ermee weg te komen, maar goed. Laat de minister dat zelf maar uitleggen in z’n politiek-correcte koeterwaals.

En toen kwam de terechte harde veroordeling van het jarenlange wanbeleid van de overheid. “Verschillende ministers van EZK hebben compleet gefaald,” zei Van Haga, “in het helpen, herstellen en compenseren van de Groningers. Met recht kun je hier spreken van misdadig overheidsbeleid.”

Daarom wil FVD dat Groningers “ruimhartig gecompenseerd” worden voor de geleden schade. Nu, en als er in de toekomst nog meer schade is, dan ook. Want, ja, Van Haga hield ook “een pleidooi voor het continueren van de gasproductie uit het Groninger gasveld. Uiteraard op een zeer laag productieniveau.”

De redenen hiervoor zijn talrijk. “Ten eerste is gas een schone brandstof,” legde Van Haga uit, “en daarmee goed voor ons milieu. Methaan is de kortste koolwaterstofverbinding die we kennen en heeft een hoge energiewaarde en een zeer schone verbranding.” Andere landen schakelen dan ook over op aardgas. Daarnaast “zit er nog een enorme hoeveelheid gas in het Groninger gasveld dat een enorme waarde vertegenwoordigt.”

Daar is geen woord te veel mee gezegd. Want vorig jaar zat er nog 600 miljard kuub in de grond. Dat zou neerkomen op 360 miljard euro ongeveer. Ja, dat leest u goed: 360 miljard. Dat niet gebruiken is natuurlijk volstrekt achterlijk. Bezopen. Geschift. Zoveel gas in de grond laten zitten, en dus zoveel geld, is olie- maar dan ook echt oliedom.

En dan zijn er nog de volgende redenen: als we het zelf niet doen zijn we overgeleverd aan Rusland. Poetin weet dan dat hij kan vragen en eisen wat hij wil. Geen goede onderhandelingspositie. “Ten vierde is de leveringszekerheid van groot belang voor onze economie,” ging Van Haga terecht verder. Want ja, gas uit eigen land komt er altijd. Gas uit andere landen? Daar kun je nooit 100 procent op vertrouwen. Tenslotte kunnen de aardbevingen geminimaliseerd worden, zeker met een slimme strategie.

Hoe dan ook is de conclusie van het aardgasverhaal “simpel,” aldus Van Haga volkomen juist. “De overheid heeft gefaald en zowel de Groningers als de andere Nederlanders zijn de dupe. En het voorstel van Forum voor Democratie is om zo spoedig mogelijk de Groningers te helpen met het verstevigen van de huizen en het herstellen van de schade. Vervolgens gaan we op een laag en verantwoord niveau door met de gasproductie uit het Groninger gasveld waarbij we ervoor zorgen dat de seismische activiteit wordt geminimaliseerd.”

“En bovendien,” onderstreepte Van Haga nog maar eens, “vinden wij dat de Groningers ruimhartig moeten worden gecompenseerd. En tot slot moet een groot deel van de opbrengsten van het Groninger gasveld ten goede komen aan de Groningers.”

Tenslotte riep Van Haga het kabinet én de Kamer op om nou eindelijk eens te “stoppen met het gekonkel, het gezwabber en het politieke paniekvoetbal van de afgelopen drie kabinetten.”

Zo. Die kan het kabinet in zijn zak steken. Een prima plan! Gelieve vandaag nog uit te voeren. Geef Nederland het Groningse gas, en geef de Groningers hun welverdiende compensatie.