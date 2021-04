Filmpje! Wybren van Haga (FVD) kraakt coronabeleid: ‘Staatspropaganda en angstzaaien zijn uitgewerkt!’

Op donderdag gaf FVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga een heerlijke speech in het parlement over de belachelijke coronamaatregelen die nog steeds van kracht blijven terwijl de burger er onderhand lak aan heeft. Daarbij spaarde hij de “dikke burgemeesters” niet die zo hun best doen deze totalitaire maatregelen aan ons allen op te dringen. Maar: het angstzaaien van de staat is uitgewerkt! Mensen doen wat ze willen.

“Nederland zit vol met dikke burgemeesters die strijden om wie zich het best aan de coronamaatregelen houdt,” begon Van Haga zijn inbreng in het coronadebat. “Ongekozen bestuurders die met grote bogen om elkaar heen lopen en zich tooien met zo groot mogelijke mondkapjes, als pauwen in een paringsdans. Vastberaden om de ander te laten zien hoezeer zij deugen.”

Maar er is een probleem. “Ondertussen hebben mensen naar de cijfers gekeken en is een enorme parallelle samenleving ontstaan van weldenkende mensen die hun normale leven weer hebben opgepakt. Families vieren gewoon weer Pasen en studenten rennen na de avondklok als ratten door de stad, na een bezoek aan een stampvolle kelder of een festival ergens in een bos. Opa’s en oma’s knuffelen hun kleinkinderen weer en winkeliers laten gewoon hun klanten binnen.”

Zelfs “politieagenten geven inmiddels ruiterlijk toe dat ze liever boeven vangen, en boa’s knijpen gemoedelijk een oogje dicht. Privéfeestjes zijn weer vanouds gezellig,” meent Van Haga. Het nauwkeurig voorbereide zaaien van angst “lijkt te zijn uitgewerkt,” merkte hij op: “We zijn niet bang meer en we geloven de coronamodellen van het RIVM en de fabeltjes van het kabinet over de derde golf en de Britse variant niet meer. De leugens zijn ontkracht, onwaarheden zijn ontmaskerd en het falen van dit kabinet ligt open en bloot op straat.”

Zo. Dat mogen die bangmakers van het kabinet in hun zak steken. Maar Van Haga was nog lang niet klaar. Oh nee. Hij was zelfs nog maar net begonnen.

“Het bijzonder is, de politieke elite gelooft er zelf ook niet meer. In Parijs worden, voor diezelfde mensen die het volk knechten, coronavrije diners georganiseerd met kaviaar en champagne. En in Nederland doen onze leiders alleen voor de camera een mondkapje op en ze vieren hun bruiloft gewoon in oude stijl. De ministers van Volksgezondheid en Justitie & Veiligheid eten iedere week vrolijk hun buikje vol, samen met 50 burgemeesters, tijdens het Veiligheidsberaad in Utrecht, waarbij gezellig gekeuveld wordt over welke vrijheidsberovingen ze nu weer aan het volk kunnen opleggen. Democratische organen mogen met meer dan 30 mensen bij elkaar komen en hebben automatisch ontheffing van de avondklok.”

Daar valt helemaal niets op af te dingen. Zo gebeurt het precies. Het volk wordt geknecht en krijgt te horen dat het niets mag, maar de boven-ons-gestelden blijven lekker van het leven genieten. Geen wonder dat ze geen moeite hebben met de “coronamaatregelen.” Hun dagelijks leven wordt er nauwelijks door beïnvloed!

Het is heerlijk om te zien hoe Van Haga te keer gaat tegen het rampzalige kabinet-Rutte III, dat binnenkort natuurlijk opgevolgd wordt door een minstens even rampzalig Rutte IV.

Maar waar zijn de lafbekken van de andere partijen? Waarom laten die niets van zich horen? Iedereen gaat mee in het coronanarratief van de staat, zélfs eeuwige oppositiepartijen als de PVV. Oké, ja, die partij roept af en toe even dat de avondklok eraf moet, maar het fundamentele narratief onderschrijven Wilders en co. wel degelijk.

Nee, nee, nee! Dit is een strijd voor de vrijheid. Godzijdank begrijpt Wybren van Haga dat als geen ander. Want van de andere partijen hoeven we niets te verwachten.