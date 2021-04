[Filmpje] Wybren van Haga (FVD) roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid: “Laten we stoppen met deze gekte”

“In het verleden was een goede leider iemand die de juiste keuzes maakte voor zijn onderdanen,” begon Van Haga zijn inbreng in het coronadebat van vandaag. “De leider woog de risico’s en de schade af en nam naar eer en geweten de beste beslissing.”

“Hoe anders is dat nu. We noemen deze coronacrisis een gezondheidsheidscrisis, maar feitelijk is het een bestuurscrisis waarbij incompetentie en angst met elkaar wedijveren om de eerste plaats.”

“Ira Helsloot noemt dit terecht beleidsisomorfie’,” ging hij verder. “Dit is het fenomeen waarbij een leider bij zijn beleid geen kosten/baten-afweging maakt, maar kijkt naar de strengste landen om zich heen, dat een beetje kopieert en er voor zorgt dat hij nooit aangesproken kan worden op een risico dat hij heeft genomen. Het gevolg is dat de keuzes steeds risicomijdender worden.”

“Dit kabinet zal daarom nooit afgerekend worden op de nevenschade van de dodelijke lockdowns, schoolsluitingen, de avondklok en de zinloze mondkapjesplicht. En dat is niet terecht, maar wij wachten met vertrouwen de parlementaire enquête af.”

Vervolgens veegde Van Haga de vloer aan met “anderhalf jaar schadelijk zwabberbeleid, waarbij de zorg niet werd opgeschaald, het vaccinatieproject ontspoorde en de samenleving al meer dan een jaar op slot zit, komt deze minister nu weer met een nieuw dramatisch idee, namelijk de testsamenleving!”

“Dit idee kwam zo plotseling in hem op dat er geen tijd was om een aanbesteding te doen voor een pilot van 925 miljoen euro. Hoeveel extra IC-bedden met bijbehorend personeel hadden we kunnen organiseren voor dit astronomische bedrag?” vroeg Van Haga logischerwijze. “En welk onderzoek is er gedaan naar de wenselijkheid, de impact en de schade van een dergelijke verschrikkelijke schijnoplossing? En kunnen we dit rapport dan op korte termijn krijgen?”

Ook vroeg hij zich af wanneer de minister eigenlijk precies besloten heeft “dat we over moeten gaan op sneltesten, voordat we ergens aan mogen deelnemen? Pure misleiding, omdat veel mensen zich juist hebben laten vaccineren in de veronderstelling dat ze daarmee hun vrijheid zouden terugkrijgen.”

En trouwens, zei de FVD’er vervolgens, “waarom antwoordde de minister vorige week op mijn vraag wie het zou gaan betalen niet gewoon dat we de volgende dag een wetsvoorstel zouden krijgen waarin staat dat de klant €7,50 per test gaat betalen? Wist hij op dat moment al van dit voorstel?”

Wat de PCR-test betreft, ook daarop kwam Van Haga met kritiek. “De PCR-test is een test die zonder aanvullend klinisch onderzoek niet kan aantonen dat iemand besmet is of besmettelijk is. Naast het feit dat asymptomaten überhaupt geen risico vormen, omdat ze niet besmettelijk zijn, is het onzinnig om mensen zonder klachten te testen.”

“Maar bij de antigeen sneltesten is de situatie nog veel erger,” stelde hij vervolgens, “Onderzoek van het LUMC naar de sneltesten van Abbott toont aan dat zelfs in een ziekenhuissetting van de mensen met klachten én een positieve PCR-test, maar liefst 40% niet gedetecteerd wordt met deze sneltest. Naast de standaard vals-positieven krijgen we nu dus ook te maken met een enorm percentage vals-negatieven.”

“Er worden straks miljarden uitgegeven voor een illusie van veiligheid in de testsamenleving, terwijl dit technisch gezien onzin is,” aldus Van Haga. “En ik vraag mij af: waarom wordt het risico van een fieldlab met 10.000 mensen wel genomen, maar is het risico van het openen van de terrassen nog steeds te groot? En wat zijn de totale geschatte jaarlijkse kosten voor de samenleving als deze massatest-dystopie werkelijkheid wordt? Welke fysieke, psychische en emotionele schade zullen onze kinderen oplopen als zij een paar keer per week getest moeten worden om naar school te mogen? En aan welke toxische stoffen worden zij bij deze testen blootgesteld?”

Kortom, “dit kabinet komt met de ene schijnoplossing na de andere. En de schade is niet te overzien. En dat terwijl de oplossing zo simpel is. Bescherm kwetsbaren, zorg dat er voldoende capaciteit is in de zorg, en blijf thuis als je ziek bent.”

“Maar dit kabinet dendert door op het pad van destructiviteit. En daarom doe ik een oproep aan alle Nederlanders,” stelde Van Haga daarop. “Laten we stoppen met deze gekte. Laten we ons gezond verstand weer gaan gebruiken. En laten we niet meedoen aan deze waanzin van dit kabinet.”

“Dus laat je niet meer testen als je geen klachten hebt. Zelfs premier Rutte heeft verklaard dat het geen zin heeft om je te laten testen als je geen klachten hebt dus laten we dit advies volgen.

“We moeten dit kabinet weer onder controle krijgen en onze vrijheid terugpakken.Dus geen klachten, niet laten testen. Laten we deze onzinnige testsamenleving boycotten!”

Word gratis en voor niets lid van mijn speciale Telegram-kanaal en volg mij op Twitter.

Van Haga is hiermee de eerste volksvertegenwoordiger die in de Tweede Kamer oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Op sociale media gingen kritische journalisten hem al voor.