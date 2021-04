Fleur Agema (PVV) veegt de vloer aan met Hugo de Jonge (CDA): ‘De kans op besmetting buiten is nagenoeg nihil!’

Het heeft even geduurd, maar blijkbaar zijn ze bij de PVV langzamerhand toch iets van aan het wakker worden. Zal het dan eindelijk gebeuren dat die partij zich bij Forum voor Democratie voegt en de hele testsamenleving principieel afwijst?

Hugo de Jonge is heel blij met zichzelf. Want, laat hij weten op Twitter, gisteren “mochten” 5.000 mensen de Keukenhof bezoeken. Er was een “speciale teststraat” opgezet, “en bij een negatieve uitslag” mochten ze naar binnen lopen. “Vandaag was dat realiteit voor 5.000 mensen bij de start van de pilot toegangstesten,” aldus De Jonge. “Toegangstesten helpt ons straks voorzichtig en stap voor stap de samenleving weer te openen.”

Testen in een speciale teststraat en bij negatieve uitslag de @visitkeukenhof binnenstappen. Vandaag was dat realiteit voor 5.000 mensen bij de start van de pilots toegangstesten. Toegangstesten helpt ons straks voorzichtig en stap voor stap de samenleving weer te openen. pic.twitter.com/4ra1mNkU7I — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 9, 2021

PVV-Kamerlid Fleur Agema vindt dit volstrekt bezopen. “De kans op besmetting met corona in de buitenlucht is nagenoeg nihil,” schrijft zij volkomen terecht als reactie op De Jonges dystopische tweet. “Ook zonder test kan de Keukenhof open.”

Dat klopt helemaal. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de kans op besmetting in de buitenlucht “ongeveer nihil” is. Het gaat om 1 op de 1.000 gevallen. Dus dat is 0,1%. Dat je daar speciale tests voor moet doen is bezopen.

Maar Agema is niet alleen tegen dit soort tests bij de Keukenhof, lijkt het. Want, voegt ze voor de goede orde boos toe, “Rommel ons geen testsamenleving in!!”

De kans op besmetting met corona in de buitenlucht is nagenoeg nihil. Ook zonder test kan de Keukenhof open. Rommel ons geen testsamenleving in!! https://t.co/0O7S3Eu3Pe — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) April 9, 2021

Nu is het dus de vraag of de PVV in het algemeen tegen toegangstesten is, of alleen zodra het over evenementen gaat die buiten plaatsvinden en waar het risico op besmetting dus sowieso buitengewoon klein is, zelfs als er iemand is die wél corona onder de leden heeft? Want daar hangt nogal wat vanaf. Zoals het er nu uitziet gaan we heel binnenkort een 100% testsamenleving in. Dat kan alleen tegengehouden worden als mensen die daar niets in zien zich verenigen en samen pal staan voor hun vrijheden.