Forum voor Democratie verwelkomt Afrikaners met open armen: “Afrikaners zijn Nederlanders. Welkom thuis!”

Afrikaners wonen natuurlijk het liefst in Zuid-Afrika. Maar omdat hun leven daar niet zeker is, kiezen veel Afrikaners ervoor om naar Nederland te komen. FVD neemt het op voor Afrikaners, maar voegt toe dat Afrikaners ook gewoon Nederlanders zijn, en meer dan welkom zijn in dit land. “Welkom thuis!”

Steeds meer Afrikaners, afstammelingen van Nederlanders die zich eeuwen geleden hebben gevestigd in Zuid-Afrika, verlaten het land omdat hun veiligheid daar in het geding is. Het is zo erg aan het worden dat zelfs De Telegraaf aandacht besteedt aan hun lot. Daarbij wordt uitgelegd dat het aantal Afrikaners in ons land in slechts twintig jaar tijd meer dan verdubbeld is. Zoals één Afrikaner uitlegt aan de krant voor slapend Nederland:”Eindelijk kunnen mijn vrouw en ik rustig slapen zonder een pistool onder mijn kussen.”

Dieptriest, maar ja, zo erg is het werkelijk gesteld in Zuid-Afrika.

De 34-jarige Kyle Blauw legt uit dat er in Zuid-Afrika “geen zekerheid” bestaat. “We voelden ons gediscrimineerd vanwege onze huidskleur. Het ergste waren de ‘Kill de boer’-leuzen en betogingen. Dan heb je daar als jong gezin niks meer te zoeken,” gaat hij verder. Het was zo erg dat hun boerderij omringd was met hoge elektrische hekken en er metalen spijlen voor de ramen waren geplaatst.

Forum voor Democratie is één van de weinige partijen die pal staat voor de Afrikaners. Want, stelt de partij, eigenlijk zijn dat gewoon nog altijd Nederlanders. Daarom: “Welkom thuis!”

FVD-Kamerlid Simone Kerseboom heeft jaren in Zuid-Afrika gewoond en is, stelt ze op Twitter, “50% Nederlands, 50% Zuid-Afrikaans.” Zij legt uit dat Afrikaners zich “veilig [zouden] moeten voelen in hun eigen land en daar de mogelijkheid [zouden moeten] hebben om een toekomst te bouwen voor hun kinderen. Helaas zijn deze verhalen standaard voor veel Zuid-Afrikanen. Daarom gaat FVD ook knokken voor het recht op terugkeer voor Afrikaners!”

Heel goed. Want Afrikaners verdienen deze behandeling absoluut niet in Zuid-Afrika. Welkom ‘terug’ mensen, in Nederland houden we wél van jullie!