FOTO’S! He’s back: opperdandy Theo Hiddema vandaag geïnstalleerd als Eerste Kamerlid voor FvD

Vandaag is Theo Hiddema, de voormalige rechterhand van Thierry Baudet, geïnstalleerd als kersvers Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie. En zoals is te zien op de foto’s lijkt van “politieke arbeidsongeschiktheid” absoluut geen sprake meer te zijn!

FVD-partijleider Thierry Baudet kondigde enkele dagen geleden de terugkeer van zijn oude kompaan Theo Hiddema al aan: “Ik moest het lange tijd geheim houden maar nu is het nieuws naar buiten gekomen: senator Hiddema wordt dinsdag geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. Prachtig nieuws voor the force — slecht nieuws voor the empire.”

Nu is de terugkeer van de politieke jedi ook daadwerkelijk feit geworden! Dat is maar goed ook, want Hiddema liet in de Tweede Kamer al in enkele jaren zien dat hij een echte aanwinst was voor de politiek in Den Haag. En nu mag hij de boel eens flink gaan opschudden in de Eerste Kamer.

Zijn eerste optreden in de Ridderzaal – de tijdelijke vergaderplek nu de vaste zaal van de senaat niet coronaproof wordt geacht – leverde al meteen prachtige plaatjes op.

Zoals deze! Daar komt de Hiddemeister aangelopen hoor, klaar om zijn politieke carrière te hervatten:

Daar staat ‘ie dan, statig als altijd, klaar om te worden beëdigd:

De arbeidsvreugde lijkt ook weer helemaal terug van weggeweest, er kan namelijk zelfs weer een klein lachje vanaf:

Na de beëdiging krijgt de beste man ook nog een mooie bos bloemen mee:

Beëdigd en geïnstalleerd als Eerste Kamerlid is senator Hiddema weer helemaal klaar voor de strijd tegen het partijkartel!

Hartstikke fijn dat we met z’n allen weer kunnen gaan genieten van de flair, scherpzinnigheid en humor die hij nu opnieuw mee naar Den Haag brengt. Van harte gefeliciteerd, senator Hiddema! Wat een prachtig aangezicht.