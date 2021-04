Frits Wester: D66 en ChristenUnie pleitten zelf voor idee om Omtzigt uit Tweede Kamer te houden

De politiek verslaggever van RTL Nieuws, Frits Wester, gaf felle kritiek op D66 en de ChristenUnie toen hij aan tafel zat bij Humberto Tan. Beide partijen zouden volgens hem namelijk zélf hebben gepleit voor het idee om CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uit de Tweede Kamer te halen, door hem staatssecretaris van belastingen te willen maken.

In onderstaand fragment legt Wester de hypocrisie bloot waaraan D66-leider Sigrid Kaag en ChristenUnie-leider Gert Jan Segers zich schuldig hebben gemaakt. Zij spelen namelijk de vermoorde onschuld en vallen Mark Rutte aan op iets wat ze volgens Wester zélf ook ooit hebben voorgesteld:

Het fragment begint met Gert Jan Segers die zeer ernstig spreekt over hoe er met Pieter Omtzigt is omgegaan. Direct erna zien we Frits Wester, die Segers bestempelt als “huichelachtig”. Hij licht toe: “Van de ChristenUnie én D66. En ook een deeltje van mensen… Ja vooral van deze twee partijen, want toen Menno Snel aftrad als staatssecretaris, vanwege de toeslagenaffaire, toen stonden deze partijen vooraan om te zeggen: maak Pieter Omtzigt staatssecretaris van belastingen. Dan zijn we ook van hem af, kan hij het zelf oplossen want hij wordt te lastig. Dat werd toen intern gezegd. En dan nu terugkomen met ‘ja, Rutte heeft die naam even genoemd.’ Ik vind het niet heel fraai allemaal.”

Notulen van de ministerraad zouden in principe zo moeten kunnen uitwijzen of wat Wester hier beweert ook daadwerkelijk klopt. Dat zou betekenen dat D66 en de ChristenUnie gewoon net zo doortrapt zijn als de VVD, en die kans zit er dik in.

Dan zou je als CDA toch wel gek zijn om nu nog met die partijen in een kabinet te gaan zitten? Het vertrouwen van de achterban ben je dan in één klap kwijt en je duwt Omtzigt dan alleen maar verder weg. Sterker nog, als hij in dat geval nog steeds Kamerlid wil blijven en zijn geloofwaardigheid wil behouden, dan móét hij haast wel verder met een eigen partij!