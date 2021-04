FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen vergelijkt mogelijke quarantaineplicht voor toeristen met Jodenvervolging

Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft de toorn van de Tweede Kamer over zich afgeroepen gekregen, omdat hij tijdens een wetgevingsoverleg in het parlement de quarantaineplicht die Hugo de Jonge wil invoeren vergelijkt met de Jodenvervolging uit de Tweede Wereldoorlog.

De FVD’er vindt een verplichte quarantaine voor mensen die terugkeren van een reis uit een corona-risicoland een vorm van totalitarisme: “Zo ver hoeven we niet in de geschiedenis terug om het gevoel van een bepaalde bevolkingsgroep terug te halen van ’je hoeft toch niet op een bankje in het park te zitten’.”

De parlementariër kreeg geen bijval in de Kamer van collega’s: de SGP noemde deze logica spottend “FVD-logica” en ook PVV-parlementariër Fleur Agema moest niets hebben van deze opmerkingen. Ook ChristenUnie en SP konden zich niet vinden in de teksten van Van Houwelingen.

Toch konden de teksten van Van Houwelingen ook rekenen op bijval van enkelen. ‘Bezorgde vader’ Alexander Verdouw’ vindt dat deze vergelijking “zo spoedig mogelijk” uit de taboesfeer moet. Ook ‘Hedendaags Hedonisme’ denkt: “Hij heeft gelijk. Dat is het pijnlijke.”

💡 🗣 ‘Dé’ Vergelijking Heeft De Kamer Bereikt 👍🏻https://t.co/crWJGuILPQ 👍🏻 Opdat Snel Duidelijk Is Wie Hoe Hierover Denkt 👍🏻 Zsm Uit De Taboesfeer Deze Vergelijking 👍🏻 Als Ook Dit Geluid Van WOII Overlevers Komt#OpenUp❤️💪🏻 pic.twitter.com/t5BeNhq3Ci — Alexander Verdouw (@Alexand83577248) April 28, 2021

Hij heeft gelijk. Dat is het pijnlijke — Hedendaags Hedonisme (@HHedonisme) April 28, 2021

Het FVD-Kamerlid schreef in een vorig leven een roman over een dystopisch Europa.