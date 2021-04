Geert Wilders over zijn aanklacht tegen kabinet: ‘Het gaat de volgende fase in. Recht zou zegevieren als zij zich moeten verantwoorden’

Toen de ministerraadnotulen openbaar werden gemaakt gaf PVV-leider Geert Wilders aan een onderzoek in te dienen voor een strafrechtelijke vervolging van het kabinet. Zojuist heeft de PVV-voorman bekend gemaakt dat de formele procedure van zijn aanklacht de volgende fase ingaat. De politicus is daar erg blij mee “want het bewust niet informeren van de Kamer is een ambtsmisdrijf!”

Maandagavond werden de notulen van de ministerraad voor iedereen openbaar gemaakt, voor de PVV-fractie was het meteen duidelijk dat artikel 68 van de Grondwet was overtreden. De ministers en staatssecretarissen hadden de inlichtingenplicht geschonden, en volgens de partij was een strafrechtelijke aanklacht daarom op zijn plaats. Wilders was zelfs van mening dat “Nederland wordt geregeerd door de maffia”.

Zojuist heeft de PVV-politicus kenbaar gemaakt dat zijn aanklacht de volgende fase in gaat. De Kamervoorzitter heeft een brief verstuurd naar het kabinet waarin zijn uiterlijk 10 mei hun zienswijze op de aanklacht bekend moeten maken. Wilders is van mening dat het kabinet zich moet gaan verantwoorden voor de rechtbank en dat het onze rechtsstaat zou goeddoen als dit gebeurt. Hij zegt er het volgende over: “het recht zou zegevieren als ze zich daadwerkelijk moeten verantwoorden voor de Hoge Raad want het bewust niet informeren van de Kamer is een ambtsmisdrijf!”