Geert Wilders wil ministers strafrechtelijk vervolgen na publicatie notulen: ‘We worden geregeerd door de maffia!’

PVV-voorman Geert Wilders heeft gisteravond kenbaar gemaakt dat hij een verzoek heeft ingediend bij de Voorzitter van de Tweede Kamer voor een onderzoek naar strafrechtelijke vervolging van ministers. Dit naar aanleiding van de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad, waaruit volgens Wilders blijkt dat het grondwettelijke informatierecht van de Kamer bewust geschonden is. Op sociale media sprak Wilder al met ferme taal over de kwestie; de politicus is van mening dat ‘we worden geregeerd door de maffia.’

Gisteravond, kort na het openbaar maken van de ministerraadnotulen over de toeslagenaffaire, sprak de PVV-leider met ferme termen over het demissionair kabinet. Wilders was woedend op het demissionair kabinet, naar zijn mening hadden ze alle grenzen overschreden. Hij schreef onder meer: “Kamer voorgelogen. Onschuldige mensen gecriminaliseerd. En met name Rutte, Koolmees, Hoekstra, Ollongren en anderen bekritiseren Kamerleden die hun werk doen, willen ze sensibiliseren, de mond snoeren en corrigeren. Kaag wil ‘kaders’ voor Kamerleden.”

Niet veel later maakte hij duidelijk dat hij al een verzoek tot onderzoek had ingediend bij de Kamervoorzitter. Wilders is van mening dat ‘leden van het kabinet strafrechtelijk vervolgd dienen te worden!’

Brief zojuist naar Voorzitter Tweede Kamer verstuurd. Leden kabinet dienen strafrechtelijk vervolgd te worden!#notulenministerraad #notulen pic.twitter.com/9iCC3X5dle — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 26, 2021

Wilders en enkelen van zijn fractiegenoten zijn van mening dat de leden van de ministerraad in strijd hebben gehandeld met artikel 68 van de Grondwet, en daarom strafrechtelijk dienen te worden vervolgd. Volgens de PVV heeft het kabinet zich niet gehouden aan de inlichtingenplicht van ministers en staatssecretarissen, en is er daarom sprake van een ambtsmisdrijf in de ogen van de PVV’ers. Op Twitter sprak Wilders al zelfs over #LockThemUp.

Ook andere partijleiders uitten zich kritisch, onder wie Farid Azarkan (DENK) en Lilianne Ploumen (PvdA). Tot dusverre heeft echter nog geen enkele andere fractievoorzitter zich achter het vervolgingsverzoek van de PVV’ers geschaard.