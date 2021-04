Gekke Henkie Nederland geeft groot deel Pfizer-vaccins aan Oost-Europa, want hier gaat het vaccineren zo “snel”!

Negentien landen, waaronder Nederland, hebben laten weten dat ze 30 procent van de beoogde 10 miljoen vaccins van Pfizer aan Oost-Europa willen geven. Daar gaat het namelijk niet je van het met het leveren van vaccins omdat die landen volledig gokten op AstraZeneca – de farmaceut die onderhand bekend staat als brokkenpiloot. En dus geeft Nederland ónze vaccins weg. Want Europese solidariteit, en zo.

In het tweede kwartaal komen “tien miljoen extra Pfizer-vaccins beschikbaar.” De EU-ambassadeurs spraken daar de afgelopen twee dagen over. Want iedereen moet natuurlijk gevaccineerd worden, en de landen staan allemaal te trappelen om zoveel mogelijk vaccins voor de eigen bevolking te ritselen. Tot nu. Want omdat Oost-Europa verkeerd gegokt heeft, maken maar liefst 19 landen pas op de plaats. Alleen Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië doen niet mee.

Nederland zou binnenkort zijn deel van de 10 miljoen vaccins krijgen. Maar nu neemt het kabinet dus genoegen met 70% van de oorspronkelijke deal. Dat komt neer op een magere 272.000 doses.

De officiële reden dat het kabinet dit doet is tweeledig. Ten eerste gaat het om Europese “solidariteit,” en dat is voor de progressieve globalisten van het kabinet natuurlijk altijd een pré. Maar daarnaast wordt ook nog als reden opgegeven: de volksgezondheid. Want als er in Oost-Europa meer mensen zijn zonder vaccin, en die dus niet immuun zijn, nou, dan kan dat weer geëxporteerd worden naar de rest van Europa.

Dat laatste is natuurlijk een heel vaag verhaal. Want uiteindelijk zijn er net zoveel Europeanen geprikt: 10 miljoen. Of het nu om Oost-Europeanen gaat, om Nederlanders, of om Duitsers… tja, dat maakt qua verspreiding van het virus niet al te veel uit op Europees niveau. Het percentage Europeanen met iets van immuniteit tegen Covid-19 verandert er niet door.

En zo blijft er nog maar één echte reden over: Europese “solidariteit.” Het kabinet zegt te geloven dat vaccinatie de enige weg uit deze crisis is, maar laat de belangen van Oost-Europeanen zwaarder wegen dan die van Nederlanders. Ja, ook dan die van het Nederlandse mkb dat door de draconische lockdown op omvallen staat. Oost-Europa gaat kennelijk vóór de eigen nationale belangen. Schaamteloos!