Gideon van Meijeren (FvD): “Voor de goede orde: huisfeestjes zijn NIET illegaal”

FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren reageert op het bericht van burgemeesters en politie, die zeggen te vrezen dat veel mensen zich morgen op Koningsdag niet aan de coronaregels zullen houden. Hij wijst erop dat het maximumaantal bezoekers thuis “louter een advies” is.

“Burgemeesters en politie vrezen dat veel mensen zich morgen op Koningsdag niet aan de coronaregels zullen houden”, zo begint het bericht op Teletekst. “De politie ziet dat online illegale feestjes worden gepland. Vooral over het aantal mensen dat bij elkaar over de vloer komt, zijn zorgen. Handhaven kan alleen bij een melding van overlast. De inzet, ook van boa’s, is opgeschaald.”

Voor de goede orde: huisfeestjes zijn NIET illegaal. Coronaregels gelden niet achter de voordeur. Maximumaantal bezoekers thuis is louter een advies (en een slecht advies). Dus laat je niet betuttelen, nodig zoveel mensen uit als je zelf wil, geef knuffels, en vooral: LEEF! pic.twitter.com/ye1IoRLuPr — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) April 26, 2021

Van Meijeren heeft daar wat tegenin te brengen, en zegt: “Voor de goede orde: huisfeestjes zijn NIET illegaal.”

Hij licht zijn uitspraak toe: “Coronaregels gelden niet achter de voordeur. Maximumaantal bezoekers thuis is louter een advies (en een slecht advies).”

Ook komt hij met zijn eigen advies: “Dus laat je niet betuttelen, nodig zoveel mensen uit als je zelf wil, geef knuffels, en vooral: LEEF!”

Ex-FvD’er Johan Almekinders voegt daar nog zijn eigen advies aan toe en zegt: “Een advies daarbij is dan wel dat het geen luidruchtig feestje wordt. Want onder het argument van klachten over geluidsoverlast mag de politie wel optreden en het feestje ontbinden.”

Van Meijeren krijgt nog de vraag toegeworpen of je niet kunt worden beboet als je je op eigen terrein niet aan de regels houdt, waarop hij reageert:

“De coronaregels gelden thuis simpelweg niet, dus kun je ze ook niet overtreden of daarvoor beboet worden. Zie o.a. deze passages uit de toelichting bij de spoedwet (Kamerstuk 35526, nr. 3, p. 10 en 32).”

Hij onderstreept de volgende zin: “Zo gelden bijvoorbeeld de normen over de veilige afstand, groepsvorming en hygiënevoorschriften niet in woningen.”

En citeert ook nog een andere toelichting op de spoedwet: “Dit betekent dat de veiligeafstandnorm en andere (gedrags)regels bij of krachten hoofdstuk Va niet van toepassing zijn op situaties waarin het huisrecht in het geding is.”

Van Meijerens’ berichten worden goed ontvangen door zijn volgers:

“Knap hoor, dat u dat allemaal heeft opgezocht. Hulde”, zegt een Twitteraar.

En een andere Twitteraar neemt zijn advies ter harte: “Ga lekker samen feesten mensen. Ze mogen niet zomaar je huis binnendringen dus geniet er van.”