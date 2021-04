Gideon van Meijeren (FVD) kritisch op GroenLinks-plannen voor biomassa en windturbines: ‘Jullie klimaatbeleid maakt de Nederlandse natuur kapot!’

Het kersverse FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren kruisde de degens met GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Van Meijeren is namelijk van mening dat het door GroenLinks gewenste klimaatbeleid juist hartstikke destructief is voor de Nederlandse natuur. Het Kamerlid is uiterst kritisch op de visie van GroenLinks om de Noordzee vol te bouwen met windmolens en bomen te kappen voor biomassa.





“Voorzitter, de natuur in Nederland, onze prachtige natuur waar we allemaal zo ontzettend veel van houden staat ernstig onder druk. Niet in de laatste plaats door het allesverwoestende klimaatbeleid. In beschermde natuurgebieden worden bomen gekapt om ruimte te maken voor windturbines. Gekapte bomen worden verbrand in biomassacentrales, met alle schadelijke uitstoot van dien. En op onze kostbare, vruchtbare grond, worden in hoog tempo vele hectares aan zonnepaneelvelden neergelegd, waardoor geen straaltje zonlicht de bodem nog kan bereiken. We mogen onze ogen niet langer sluiten voor deze stille ramp die zich momenteel in ons land voltrekt. En daarom, mevrouw de Voorzitter, de volgende motie. De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat talloze natuurgebieden in Nederland ernstig worden aangetast door de komst van windturbines, zonnepaneelvelden of biomassacentrales, overwegende dat onze natuur behouden moet blijven, verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de effecten van het klimaatbeleid op de staat van onze natuur, en gaat over tot de orde van de dag.”

Het GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet deelde niet de mening van Van Meijeren en was uiterst kritisch op de ingediende motie. Ze wilde namelijk enkele voorbeelden horen over waarom het klimaatbeleid zo destructief zou zijn voor onze natuur. Waarop Van Meijeren met een hele opsomming kwam, waarin ook GroenLinks-initiatieven het moesten ontgelden:

“Op dit moment is het zo dat vier op de tien windturbines die in Nederland geplaatst worden, die worden in of nabij een beschermd natuurgebied geplaatst. In totaal zijn er daar 600 megalomane torens van uit de grond gestampt. Om een heel actueel voorbeeld te geven, dat is het beschermde natuurgebied aan de Oude Maas, in Zuid-Holland, waar ik zelf ook Statenlid ben. Daar worden 1014 bomen gekapt, om vijf megawindturbines neer te zetten. En dat is een bescherm natuurgebied, waar bedreigde soorten voorkomen. Dus, ik vraag me eigenlijk ook wel af hoe mevrouw Bromet dat nou ziet. U heeft ‘groen’ in de naam van uw partij staan, maar dit is GroenLinks-beleid dat onze natuur kapot maakt.”

In het betoog van Van Meijeren moest zowel het kabinet als GroenLinks het ontgelden. Op landelijk niveau heeft het kabinet gekozen voor deze vorm van een klimaatbeleid, en op lokaal niveau is GroenLinks een fervent voorstander van biomassa. Op sociale media kon het Forum-Kamerlid op flink wat steun rekenen.

Dit is echt genieten!@GideonvMeijeren ontmaskert de linkse klimaatgekte volledig.

Liefde voor de natuur is iets anders dan een religieuze obsessie voor windmolens, zonneakkers en biomassacentrales om foute doelstellingen uit een perfide #klimaatakkoord te halen!#FVD https://t.co/rEENrxPYdz — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) April 25, 2021

Dit is een van de belangrijkste redenen waarom ik op Forum gestemd heb. Alle zogenaamde groene partijen maken onze natuur kapot met die absurde ‘duurzame’ vormen van energie-opwekking. — e m i e l (@Scheppiee) April 21, 2021

Geweldig gedaan @GideonvMeijeren

Die zure groenlinksers kunnen beter rabarber gaan telen dan onze natuur te slopen. — Beth Be🇳🇱🇬🇧🇭🇺🇮🇱 (@BBalings) April 21, 2021