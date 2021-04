Glas, plas, was! Hallucinante Eerdmans en Van der Staaij sluiten samenwerking met Rutte niet uit

Ze hebben er maar een paar dagen over gedaan: JA21 én de SGP hebben laten weten samenwerking met Rutte – als premier van een vierde kabinet – niet uit te sluiten. Dit terwijl beide partijen vorige week nog voor een motie van wantrouwen stemden, en hem dus naar huis wilden sturen. Hallucinant!

BNR Nieuwsradio-journalist Sophie van Leeuwen bericht dat er iets van een doorbraak is in Den Haag. Nou ja, een doorbraak… eerder een áfbraak eigenlijk. Want JA21 heeft laten weten dat de partij mogelijk tóch wil samenwerken met Mark Rutte. Datzelfde geldt voor de SGP van Kees van der Staaij:

Dit is belachelijk. Je kunt niet eerst voor een motie van wantrouwen stemmen – en Rutte er opzichtig van beschuldigen gelogen te hebben voor de camera’s én in de Tweede Kamer zelf – maar vervolgens toch maar een draai van 180 graden maken en zeggen dat je mogelijk wél met hem in een nieuwe coalitie wilt stappen. De motie van wantrouwen steunen betekent dat je vindt dat hij geen premier meer kan zijn. Daarna toch met hem gaan regeren is totaal ongeloofwaardig.

Maar ja, eigenlijk is het ook wel heel tekenend voor de politiek anno 2021 in ons land. Alles en iedereen is “flexibel.” De ene dag kun je zeggen dat een man totaal ongeloofwaardig is als premier, en de volgende dag kun je suggereren dat als hij je een goed aanbod doet, je prima met hem wil regeren. Dit is de Nederlandse politiek – en het failliet ervan – in optima forma.

Dat JA21 dit doet is misschien niet eens zo heel verbazingwekkend. In principe is die partij immers opgericht met het idee om bijna koste wat het kost deel te nemen aan de macht. Ze zien zichzelf echt als kandidaat-regeringspartij, en willen er ook alles aan doen om die visie werkelijkheid te maken. Blijkbaar betekent dit zélfs dat ze willen samenwerken met een man die ze zelf zeggen te wantrouwen!

Het meest lachwekkend van dit alles? Van der Staaij doet dit totaal nodeloos. Want D66 gaat écht niet met de SGP regeren. Nou ja, als het echt niet anders kan doen doen die Kaag-lellebellen het vast, maar het kán vrijwel best anders. Het gaat via GroenLinks. Of anders via Volt. Er is echt een kans van welgeteld 0% dat de SGP mag meeregeren. En dat is dan ook nog naar boven afgerond.

Daarom is het eigenlijk gewoon onbegrijpelijk wat Van der Staaij doet. Hij weet óók dat hij echt niet gaat meeregeren met D66. Dus waarom doet hij dit dan? Waarom is zijn vertrouwen in Rutte zo plotsklaps teruggekeerd? Is hij zó bang om beschuldigd te worden van het uitsluiten van partijen?

Kijk, dat je zegt; “Wij willen geen enkele partij uitsluiten omdat we daar niet in geloven,” soit. Dat is prima te verdedigen. Maar als je Rutte persoonlijk niet vertrouwt als premier sluit je de VVD helemaal niet uit; de VVD zet zichzelf dan buitenspel wat een coalitie met jouw partij betreft als ze blijven vasthouden aan Pinokkio. Maar dat is aan hen. Het enige dat jij zegt is dat je Rútte als premier niet betrouwbaar vindt, en dus een andere premier wilt.

Of, nog een optie: je gaat helemaal geen steun uitspreken voor welke premierskandidaat dan ook. Want je wilt een zakenkabinet, met een premier die van buiten de politiek komt. Ook dat is een prima houding. En ook dan sluit je geen enkele partij uit – hoewel je wél duidelijk aangeeft geen premier Rutte (en ook geen premier Kaag, en ook geen premier Segers, en ook geen premier Simons) te willen.

Op die manier kun je vasthouden aan je principes, achter je stem voor de motie van wantrouwen blijven staan, en tegelijkertijd tóch de politiek met open én inclusief vizier bedrijven.

Wakker worden, Eerdmans en Van der Staaij! “Niet uitsluiten” betekent niet “ik kan Rutte als premier accepteren.” Het betekent slechts: ik sluit samenwerking met geen enkele partij uit, ook niet met de VVD… Als je daarbij stelt ‘maar dan zal de VVD wel met een andere premierskandidaat moeten komen’ is dat príma te verdedigen, zéker aangezien je vorige week nog voor een motie van wantrouwen tegen het liegbeest stemde.

Afijn, ik kan hier wel over ophouden, ben ik bang. Want uiteindelijk komt het erop neer dat ze in Den Haag een glas dronken, een plasje deden, en vervolgens de zaak precies zo lieten als zij was. Mark Rutte krijgt straks zijn vierde kabinet. Want dit is Den Haag. Dit is de politiek. En zelfs ‘staatsrechtelijk geweten’ SGP en nieuwkomer JA21 doen daar aan mee.