GroenLinks Amsterdam wil kinderen betrekken bij besluiten rond klimaat: ‘Breng hun wensen in kaart’.

De Amsterdamse afdeling van GroenLinks heeft vandaag de zogeheten ‘Kinderdonut’ voorgesteld. Dit is een plan om kinderen deel te laten worden van politieke besluitvorming rondom thema’s als klimaatverandering. Volgens de partij is het van belang dat de wensen van kinderen in kaart worden gebracht, want zij zijn immers de toekomst. Op sociale media kan het GroenLinks-plan op flink wat kritiek rekenen: “Laat kinderen met rust. Laat ze spelen en dingen ontdekken.”



Bij grote vraagstukken, zoals klimaatverandering, is het essentieel dat de overheid kinderen betrekt bij besluiten over hun toekomst. Daarom diende ons raadslid @ImaneAmsterdam een voorstel in voor een Amsterdamse kinderdonut 🍏#DoughnutEconomy https://t.co/xHC3cp7cZt pic.twitter.com/p5EQPFtJ5O — GroenLinks Amsterdam (@GroenLinks020) April 26, 2021

GroenLinks-raadslid Imane Nadif heeft een nieuw plan voorgesteld; de partij vindt dat te veel politieke besluiten gebaseerd zijn op de stellingnames van volwassenen, én dat de mening van kinderen nauwelijks gehoord wordt. Op de site van de partij laat het gemeenteraadslid weten dat, als het aan de partij ligt, het in de toekomst anders zal gaan.

Raadslid Nadif wil daarom actief de jongere, nog niet stemgerechtigde, generatie betrekken bij grote politieke vraagstukken. Zij zijn de generatie die de gevolgen van nieuw ingevoerd beleid gaan ondervinden, vindt de politica. Ze voegt daar aan toe: “Als politiek geven we vorm aan beleid voor de komende decennia. Het is belangrijk om daar ook degene bij te betrekken die er daar de gevolgen van gaan ondervinden. Dat is ons doel: het ontwikkelen van een stad vóór de toekomst, door de toekomst.”

Op sociale media is er veel kritiek te horen op dit zogenaamde donutplan. Sommige menen dat GroenLinks kinderen “misbruikt” om eigen “plannen door te drammen.”

Kinderen misbruiken om je politieke zin door te drammen. Ga jullie schamen. — Sander van Dam (@Sandervandam2) April 27, 2021

Een ander ziet liever dat kinderen bezig zijn met leren rekenen en spellen, en dat kinderen liever niet “voor het karretje worden gespannen” van politieke partijen.

Kinderen, die überhaupt nog leren spellen, rekenen, begrijpend lezen en zelfdenkend te zijn… die wil je nu gaan "meenemen" bij klimaatverandering? Mogen ze ook gewoon kind zijn in plaats van voor het karretje te worden gespannen van zaken waar ze geen weet noch kijk hebben? — Oponsbest (@OponsbestNL) April 27, 2021

Ook zien sommigen dit zelfs als een poging tot “indoctrinatie” door GroenLinks.

Kinderen geloven alles en krijgen we wel mee in ons verhaal. We indoctrineren ze tenslotte dagelijks met het jeugdjournaal en lesmateriaal. https://t.co/5UYkP8rWGT — Danny Boyd (@dannyboyd_) April 27, 2021

Kinderen met samenwerking en indoctrinatie van scholen, instanties en projectgroepen moet het goed komen. Toch? Afhandelen agenda. 2030. Laat kinderen met rust. Laat ze spelen en dingen ontdekken. pic.twitter.com/qkrx11PjEV — Voet tussen de Deur (@Draaimaardeur) April 27, 2021

Nadif is zich van geen kwaad bewust en reageert met ironische GIF’jes op kritische twitteraars. Ook laat ze weten de bezwaren vergezocht te vinden: “I swear, wordt steeds creatiever zo.”