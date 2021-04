Hé Sigrid, waar ben je? D66 duikt weg voor #MeToo-vragen over Sidney Smeets: ‘Ze nemen de telefoon niet op’

Vanochtend ging de beerput open over D66-Kamerlid Sidney Smeets. Hij wordt er door jonge homo’s van beschuldigd dat hij hen seksueel getinte appjes stuurde, waar zij zich allerminst prettig bij voelden. De reactie van D66 op dit nieuws? Niets. Het blijft helemaal stil. Hoe kan dat toch?

Zelden was het zo stil bij D66. En dat is gek. Want toen #MeToo populair was en niet over D66’ers ging waren ze er als de kippen bij om alle soorten wangedrag te veroordelen. Maar nu het over hun eigen Kamerlid gaat blijft het opeens doodstil. Zo vreemd!

Die stilte is zo oorverdovend dat zelfs mainstream-journalisten ervan opkijken. BNR-journalist Thomas van Groningen bijvoorbeeld. “Laten we zeggen dat bij D66 de telefoon deze ochtend niet opgenomen wordt,” schrijft hij op Twitter:

Laten we zeggen dat bij D66 de telefoon deze ochtend niet opgenomen wordt. — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) April 14, 2021

Zijn BNR-collega Sophie van Leeuwen voegt daar aan toe dat zelfs “de wandelgangen” leeg zijn. De zogenaamde democraten (haha) verstoppen zich dus gewoon.

De wandelgangen zijn ook leeg — Sophie van Leeuwen (@sophievleeuwen) April 14, 2021

HP-verslaggever Ton F. van Dijk vraagt D66 waarom dat zo is. Waarom nemen ze de telefoon niet op? Journalisten zitten met vragen, en ze willen antwoorden krijgen!

Een Kamerdebat waar Smeets zou aantreden, is ineens begonnen zonder de D66’er op de aanwezigenlijst.

Ook GeenStijl vindt dat alles heel merkwaardig. “Sisselspraak Smeets krijgt de ene ontboezeming na het andere koekje van eigen deug om de oren maar van D66 noch van ’33XL voor Jong’ hebben we tot dusver iets vernomen,” aldus hoofdredacteur Bart Nijman alias Van Rossem. “Hallo mevrouw Kaag, nieuw leiderschap vandaag? De Twitterende tegenmacht wil heel graag weten hoe de zittende macht hier over denkt. Want zolang uw partij niet reageert, hebben de zwijgende kanonnen van de mainstream media (vooral die van de Staatsomroep…) ook geen idee wat ze mogen opschrijven.”

Maar nee. Geen geluid. Geen gesis. Geen zúcht. De kaken blijven ferm op elkaar bij D66.

Keihard deugen als het om anderen gaat, maar als een eigen Kamerlid onder vuur ligt is er niemand thuis. Wat is het toch een walgelijke nepdeugpartij, die de mogelijke slachtoffers van Smeets zo een dikke middelvinger geeft, zo legt ook Avigail Asuss uit:

1. Dit is echt een typisch geval discriminatie op grond van geslacht. Mannelijke slachtoffers van seksueel geweld, misbruik/grooming worden niet serieus genomen. En het bewijs ligt voor onze neuzen: de media is stil. De partijtop van @D66 is stil. — Avigail Asuss (@AsussAvigail) April 14, 2021

Dus kom op met de geit, Sigrid Kaag! We willen een verklaring, en we willen ‘m nú!