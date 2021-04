‘Het beroep leraar blijft een laagbetaalde hondenbaan, als niet snel meer geld komt en de grenzen dicht gaan’

Te veel leerlingen verlaten de school laaggeletterd en ze kunnen niet goed rekenen en schrijven. De Onderwijsinspectie luidt de noodklok. Dit is niet van vandaag of gisteren. Het is al zo lang bar slecht. Basis onderwijs en voortgezet onderwijs valt onder minister Arie Slob (ChristenUnie). Slob doet een slechte job. Hij zegt “geraakt” te zijn door het rapport. Ongelooflijk! Hij is er zelf verantwoordelijk voor.

Alida Oppers van Onderwijsinspectie vindt dat de kernfunctie van onderwijs in gevaar is. Van elke 25 leerlingen in groep 8 van de basisschool halen 6 leerlingen het minimumniveau schrijven niet. Van de vijftienjarigen kan een kwart niet goed lezen. Nederland telt 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die amper kunnen lezen en schrijven. Een grof schandaal: Nederland dendert achteruit.

Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen een steeds lager schooladvies. Vele scholen presteren slecht, er zijn te weinig leraren en de docenten die er zijn, zijn te vaak van slechte kwaliteit. Koopkrachtige ouders kunnen hun kinderen bijles geven. Logisch. Maar de kansenongelijkheid neemt daardoor toe. Het kabinet heeft 8,5 miljard uitgetrokken voor scholing van leerkrachten. Inzichtelijkheid in de distributie van dat geld is broodnodig.

Gaat dat geld helpen? Deels. Herstel van het onderwijs moet beginnen met de aanpak van het lerarentekort, een vermindering van de werkdruk en het ophogen van lerarensalarissen. Daarnaast moeten de grenzen dicht om te vermijden dat nog meer leerlingen van laag- of ongeletterde ouders het onderwijs instromen.

Dat lijkt ook de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, te vinden. Zij wilde haar kinderen niet op een zwarte school. Parafraserend: mijn kinderen gaan naar een blanke school. Ik wil niet dat ze slachtoffer worden van een experiment. Hypocriet is ze wel. Bij open grenzen wordt inclusie en integratie steeds lastiger. Bovendien kennen kinderen van asielzoekers trauma’s en verkeren in een geheel ander cultureel paradigma. Het is nu dweilen met de kraan open. Merkwaardigerwijs horen we de Onderwijsinspectie niet over dit essentiële punt. Het past niet in het politiek-correcte wereldbeeld.

Deze leerlingen slurpen de aandacht op van veel welwillende leraren ten koste van andere leerlingen, dus gaat hun aanwezigheid ten koste van het algemene niveau van het onderwijs. Het beroep leraar blijft daardoor een laagbetaalde hondenbaan, als al die zaken niet geregeld worden.

Zo kan het niet langer. Dit gaat ten koste van het kennis en kunde niveau van ons land. Zo raakt Nederland onherroepelijk achterop. Welke minister gaat orde op zaken stellen? Minister Ingrid van Engelshoven? De hemel verhoede! Zij is druk met mannen ‘afrekenen’ en vrouwenquota invoeren. In het hoger onderwijs gaat ook al beroerd. Maar daarover een volgende keer…

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.