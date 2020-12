Tweede Kamer drukt diversiteitsagenda van D66-minister flink de kop in

De diversiteitsagenda voor het hoger onderwijs van minister Van Engelshoven, gelanceerd in samenwerking met universiteiten en pressiegroepen vanuit het wetenschappelijk onderwijs, werd in de Kamer flink door de mangel gehaald. Zo mogen er bijvoorbeeld niet meer ‘diversiteitsofficieren’ bijkomen in het hoger onderwijs.

De nieuwe agenda is erop gericht het doorgeslagen progressieve diversiteitsgedram te verankeren in het hoger onderwijs. Het moest er bijvoorbeeld toe leiden dat diversiteit zou worden opgenomen in de beoordelingsinstrumentaria van de NAVO en NWO. Een kleurenlijstje dus, om te kijken hoeveel minderheden er in iedere instelling rondlopen en hoe zij presteren.

Ook zou er onderzoeksgeld worden toegekend op basis van het diversiteitsgehalte van de wetenschappers. Meer zwarte en vrouwelijke wetenschappers zou dus meer geld voor onderzoek betekenen.

Minister Van Engelshoven is er compleet van overtuigd dat onderwijsinstellingen mensen afwijzen op basis van hun huidskleur, sekse of seksuele geaardheid.

“Laat ik vooraf tegen de heer Wiersma zeggen: was het maar zo dat mensen beoordeeld worden op wat ze kunnen. Als dat zo was, dan zagen onze universiteiten en wetenschappelijke instellingen er heel wat diverser uit. Het probleem is nu juist dat heel veel mensen niet op hun kwaliteiten worden beoordeeld en er niet doorheen komen omdat ze vrouw zijn, omdat ze lhbti zijn, of omdat ze een niet-westerse achtergrond hebben.”

Je zou natuurlijk ook de conclusie kunnen trekken dat dergelijke mensen simpelweg minder interesse hebben in zulke posities. Of dat ze uit een ander milieu komen waar academische prestaties minder worden gestimuleerd. Of dat ze, omdat het bijna altijd minderheden zijn, procentueel gewoon minder voorkomen. Maar nee, volgens Van Engelshoven moet het haast wel om uitsluiting gaan, ook al ontbreekt daar ieder bewijs voor.

Als een zwarte lesbienne een stel hersens heeft waar zo’n onderwijsinstelling echt wat aan heeft, dan zouden ze toch wel gek moeten zijn om diegene te laten gaan? En wie zou nog in de eigen kwaliteiten en prestaties geloven, als de instelling waar diegene werkt een lijstje heeft dat dicteert dat ze er ‘één van jouw type’ bij moesten nemen? Daar schiet echt helemaal niemand wat mee op. Mooi dus dat ze dit activistische gewauwel met een reeks moties hebben getorpedeerd!