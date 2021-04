Het partijkartel in actie: Kaag en Rutte bespraken op Tweede Paasdag de nieuwe Kamervoorzitter

Het is ongelooflijk. Zo arrogant zijn Mark Rutte en Sigrid Kaag, dus. Op Tweede Paasdag hebben de partijleiders van VVD en D66 het met elkaar gehad over Vera Bergkamp, die mogelijk Tweede Kamervoorzitter wilde worden. En het ergste van alles? In het debat knipoogden Rutte en Kaag naar elkaar toen daar kritiek op kwam. Wat een ontzettende incestueuze bende is dit zeg.

Tijdens het Tweede Kamerdebat gisteren zorgde Geert Wilders ervoor dat D66-leider Sigrid Kaag flink uit haar slof schoot. De reden? Hij ontlokte haar de uitspraak dat zij en Rutte het de dag ervoor – dus op Tweede Paasdag – gehad hadden over de mogelijke kandidatuur van D66’er Vera Bergkamp voor het Kamervoorzitterschap.

Hebben jullie daarover gesproken met elkaar, vroeg Wilders aan Kaag. Nou… “Ik heb de heer Rutte gesproken,” antwoordde Kaag. “En dat is een gesprek ook om ook gewoon elkaar weer te zien en te spreken na alles wat er gebeurd is, en in tweede instantie hebben collega’s geïnformeerd over de mogelijkheden van de kandidatuur van D66.”

Wilders dook daar terecht bovenop. “Wat is daar precies gezegd?” wilde hij weten. Een prima vraag, natuurlijk, want tijdens het debat met de vorige informateurs vorige week beweerde Annemarie Jorritsma nog dat zij echt Pieter Omtzigt niet serieus naar voren geschoven had als mogelijke Kamervoorzitter omdat “een Kamervoorzitter zo niet gekozen wordt.” Haha, echt niet. Nee hoor. Dat wordt niet besloten in de achterkamertjes. Dat gebeurt allemaal op heel eerlijke, democratische wijze in alle openheid. Ja, vast.

“Daar kan ik heel kort in zijn. Ik heb een opmerking gemaakt dat wij overwegen, dat hebben we vanochtend pas bevestigd met onszelf […]… Ik heb mij persoonlijk helemaal niet met dat proces bemoeid, want u kunt zich voorstellen dat ik ook vorige week en sinds de Kamerverkiezingen wel wat anders aan mijn hoofd had,” aldus Kaag weer met dat hooghartige toontje dat ze elke keer weer aanslaat als ze wordt aangesproken op wangedrag.

“Dus terwijl de VVD geen eigen kandidaat heeft, […] gaat u toch gisteren even vlak voor dat om tien uur de deadline valt dat kandidaten zich kunnen melden, en anderhalve dag voordat we hier een nieuwe voorzitter gaan kiezen, toch even naar de heer Rutte toe en zegt u: ‘Nou weet je nog? Vorig week donderdag?’ Heeft u niet gezegd natuurlijk maar dat dacht u of dat heeft de heer Rutte begrepen, ‘heb ik de motie van afkeuring tegen je ingediend, je moet bij mij in het goede blaadje komen,’ en u gaat naar hem toe en zegt, ‘wij hebben misschien een kandidaat. Dat stinkt, mevrouw Kaag. Dat stinkt en u beïnvloedt [het proces] hiermee, of het nu ten koste gaat van mevrouw Arib of de heer Bosma, het stinkt en u beïnvloedt hiermee de procedure, anders had u wel netjes gewacht tot na woensdag. Het feit dat u dat gisteren doet, terwijl de VVD geen kandidaat heeft, vier dagen nadat u een motie van afkeuring heeft ingediend, dat stínkt.”

Natuurlijk had Wilders helemaal gelijk. Je moet wel heel naïef zijn om te denken dat Kaag en Rutte niets aan het bekokstoven waren met elkaar. Maar blijkbaar is dat toch wat Kaag ons wil doen geloven. Want zij werd boos op Wilders en beet hem toe: “U bent kampioen framing!” En kijk even naar haar gezichtsuitdrukking toen ze boos werd, want het zegt alles over het masker van elitaire zakelijkheid dat ze 99% van de tijd op heeft; het is een theatershow.

Prachtig hoe frau #Kaag in de val loopt en uit haar stekker gaat om Wilders’ terechte opmerking over politieke koehandel: D66 de Kamervoorzitter de VVD kan door met Rutte. #formatie2021 https://t.co/a2RYj4TAKk — René Kemp⭐ (@rkemp59) April 6, 2021

En toen was er iets dat oplettende fotografen opviel. Want na deze uitwisseling tussen Wilders en Kaag ging die laatste terug naar haar zetel. Toen ze daar plaats nam gaf Rutte haar een dikke vette knipoog… en Kaag knipoogde zelfs terug.

Demissionair premier @markrutte knipoogt naar @SigridKaag nadat door een vraag van @geertwilderspvv duidelijk is geworden dat er contact is geweest over de nieuw te kiezen Kamervoorzitter. #formatie2021 pic.twitter.com/Q8OfgHjJwY — David van Dam (@Daphid) April 6, 2021

En raad eens op wie de VVD gaat stemmen, aldus Sjuul Paradijs, voormalige hoofdredacteur van De Telegraaf:

Deze mensen hebben honderd procent lak aan de rechtsstaat én de democratie, en het interesseert ze niet eens dat we dat allemaal weten. Ze lachen ons recht in ons gezicht uit.

Wordt voor het laatste nieuws gratis lid van mijn Telegram-kanaal… en word lid van onze gezellige groep op Facebook-alternatief MeWe!

Walgelijk. Maar zo rollen Rutte én, is nu duidelijk geworden, Kaag ook. Deze mensen zijn een schande voor de Nederlandse democratie. Een schande!