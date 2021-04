Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans: ‘Kamer niet informeren is geen toeval, het is de Rutte-doctrine’

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans zegt dat het aantal incidenten waarbij het kabinet de Kamer niet volledig of zelfs onjuist informeert de afgelopen elf jaar – dus onder het leiderschap van VVD-premier Mark Rutte – “met maar liefst 65 procent is toegenomen.” Marianne Zwagerman concludeert daaruit dat “het niet informeren van de Kamer geen toeval [is]. Het ís de Rutte-Doctrine.”

Volgens Voermans probeert het kabinet de macht van de Tweede Kamer al decennialang verder in te perken. “Dat begon al onder de premiers Kok en Balkenende,” zegt hij in de Volkskrant, “maar het aantal incidenten waarbij het kabinet de Kamer niet volledig of onjuist informeert is onder premier Rutte met maar liefst 65 procent toegenomen.”

“Dat is,” gaat hij verder, “geen toeval. Dat is de Rutte-doctrine: zoveel mogelijk geheimhouden.”

In een niet zo lang verleden werd het desinformeren van de Kamer gezien als een enorm probleem. Ministers zijn erdoor opgestapt. “Vroeger was het verkeerd informeren van de Kamer een politieke doodzonde waarvoor bewindspersonen moesten opstappen,” aldus Voermans. “Onder Rutte leidt nog maar 10 procent van de informatie-incidenten tot het aftreden van een minister of staatssecretaris.”

“Vanaf het begin hebben de kabinetten-Rutte beknibbeld op hun informatieplicht aan de Kamer,” concludeert hij. Het gevolg daarvan is dus dat een gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer met 65% is toegenomen én dat de politiek nu in een schandaal zit met betrekking tot de Toeslagenaffaire en de positie van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

RTL-journalist Pieter Klein – die een belangrijk rol heeft gespeeld in de ontmaskering van de toeslagenaffaire – noemt het artikel waarin Voermans bovenstaande uitspraken doet een “goede reconstructie van de ontmanteling van het inlichtingenrecht van de Tweede Kamer in 2019.”

Lezen! Goede reconstructie van de ontmanteling van het inlichtingenrecht van de Tweede Kamer in 2019. #toeslagemaffaire Hoe het kabinet het recht van de Kamer schendt https://t.co/FrjFea00TD via @volkskrant — pieter klein (@pieterkleinrtl) April 28, 2021

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte zei eerder dat hij wil “werken” aan het herstel van het “vertrouwen” tussen Kamer en kabinet. Maar de poging om dat te doen heeft een flinke klap opgelopen door de inhoud van de notulen die zijn vrijgegeven; want daaruit blijkt volgens leden van de oppositie dat het kabinet de Kamer systematisch en stelselmatig het werken onmogelijk maakt.