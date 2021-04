Hugo de Jonge maakt er wéér puinzooi van: mkb gedwongen op slot, maar 1.000.000 vaccins ongebruikt op de plank

Dit is totaal, maar dan ook echt totáál onacceptabel. Er ligt een voorraad van 1.000.000 coronavaccins op de plank. Experts vinden dit volstrekt belachelijk, zeker omdat de overheid de economie en de samenleving wél op slot houden. De reactie van Hugo de Jonge? Hij “belooft” beterschap. Opnieuw

Genoeg! Deze man moet vandaag nog met pek en veren Den Haag uitgejaagd worden. Ik heb het natuurlijk over Hugo de Jonge, die het Nederlandse inentingsproject tegen Covid-19 gewoon maar niet fatsoenlijk opgestart krijgt.

Het bericht dat er een miljoen – miljoen! – vaccins ongebruikt op de plank liggen komt binnen via De Telegraaf: “Je hebt toch niet een miljoen reserve nodig?” vraagt hoogleraar internationale gezondheidseconomie (lol) Maarten Posta sarcastisch. “Iedere dag dat je eerder vaccineert, red je levens. En je zorgt ervoor dat we misschien wel weken eerder uit de lockdown kunnen.”

Hij en andere experts eisen daarom dat het kabinet die miljoen prikken onmiddellijk inzet om zoveel mogelijk ouderen (en andere kwetsbaren) een eerste prik te geven: “Je hebt goede kans dat de eerste prik voldoende beschermend is geweest,” dus dan hoef je je niet al te zeer zorgen te maken over de vraag wanneer die mensen dan de twééde prik krijgen.

Volgens De Jonge is er zo’n voorraad opgebouwd, omdat AstraZeneca nou eenmaal niet heel betrouwbaar was qua leveringen. Maar nu belooft hij beterschap. Alweer. Echt waar! Jawel! Half april zal de voorraad als het goed is zijn weggewerkt.

Maar dat kunnen we wel op onze buik schrijven, want ondertussen maakt De Jonge systematisch een puinhoop van het vaccinatieproject. Keer op keer belooft hij beterschap, maar het blijft tergend langzaam gaan.

Waarom? Als hij echt gelooft dat dit de uitweg uit de crisis is, en als hij werkelijk zo graag uit de lockdown wil, dan is dit gestuntel toch volkomen onlogisch? Dan zouden hij en Rutte er álles aan doen om dit project zo snel mogelijk uit te voeren. Maar nee. In plaats daarvan gebeurt het juist zo lángzaam mogelijk… terwijl het mkb geruïneerd wordt door draconische maatregelen als de lockdown.

Ondernemers worden om zeep geholpen, De Jonge werkt zo langzaam mogelijk, en belooft steeds dat het beter gaat maar verbreekt die belofte vervolgens.

Als iedereen met een eigen zaak alles opengooit kunnen zelfs de meest gepassioneerde voorstanders van lockdowns hen dat niet kwalijk nemen. De Jonge heeft dat dan zélf veroorzaakt. Steeds meer mkb’ers zullen concluderen dat er geen enkele reden is om stil te blijven zitten terwijl ze financieel geruïneerd worden, terwijl Hugo “Snuifje” de Jonge er door zijn blunder onbedoeld alles aan doet om de lockdown zo lang mogelijk te laten duren. Bedankt, hè, Hugo!