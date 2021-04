JA21-opportunist Joost Eerdmans wil nog steeds samenwerken met Rutte: ‘Deur staat niet open, maar ook niet dicht!’

Het lijkt er sterk op dat JA21-leider Joost Eerdmans er alles voor over heeft om een baantje als minister binnen te slepen. Terwijl veel Nederlanders niet zitten te wachten op nog een termijn Rutte laat Eerdmans weten het niet uit te sluiten om met Rutte in een kabinet te gaan zitten. Dat zei de politicus bij het betreden van de Rooksalon om een nieuwe informateur aan te wijzen.



Kan Rutte blijven zitten, nota bene omdat Joost Eerdmans van JA21 hem aan een Kamermeerderheid helpt? Het zou zomaar kunnen. Eerdmans stemde vorige week nog vóór moties van wantrouwen en afkeuring, maar zegt nu tegen Telegraaf-journalisten dat de deur om met de VVD van Rutte te regeren wel eens open zou kunnen staan. Eerdmans laat een cryptisch geluid horen: “De deur staat niet open, maar de deur is ook niet dicht.”

JA21-leider Joost Eerdmans over samenwerking met Rutte: “De deur staat niet open, maar de deur is ook niet dicht.” #formatie pic.twitter.com/PIhEPoAcqc — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 6, 2021

Mocht JA21 Rutte aan een Kamermeerderheid helpen dan zullen ze flink wat water bij de wijn moeten doen om het CDA en D66 hier akkoord mee te laten gaan. Maar het lijkt er sterk op dat de opportunistische Eerdmans zijn zinnen heeft gezet op een mooi baantje als minister.

Deze opmerkelijke draai riekt zeer sterk naar puur opportunisme. JA21 stemde dus voor de motie van wantrouwen, maar lijkt nu toch een flinke draai te maken. De optie om met Rutte in een kabinet te zitten sluiten ze helemaal niet uit.

Is dit nu echt de Haagse vernieuwing die JA21 voorstond? Het lijkt er toch eerder op dat Eerdmans zelf zijn kans schoon ziet om de onderhandelingen naar zijn hand te zetten en er een leuk ministerschap uit te halen. De vraag is alleen hoe blij zijn achterban hiermee zal zijn. Op de belangrijkste punten, klimaat en migratie, staan JA21 en D66 lijnrecht tegenover elkaar. Een van die twee zal water bij de wijn moeten doen. En dankzij het doorzichtige commentaar van Eerdmans weten we nu allemaal wie dat direct zal doen als het puntje bij paal komt, en VVD, D66 en JA21 aan één formatietafel mogen plaatsnemen.