JA21 was het ‘inhoudelijk zéér eens’ met motie van wantrouwen, maar stemde tegen ‘om land niet stuurloos te maken’

JA21 stemde gisteren in het toeslagen-debat mee met de coalitie in de motie van wantrouwen die DENK-voorman Farid Azarkan indiende samen met leden van BBB, FVD, BIJ1 en PVV. Evenals oppositiepartijen Volt, GroenLinks, SGP en de PvdA besloot de partij van Joost Eerdmans om het kabinet-Rutte III voorlopig te laten zitten.

Op social media geeft JA21-fractielid Nicki Pouw-Verweij uitleg over waarom de partij koos voor het voorlopig in het zadel houden van premier Mark Rutte en de overige ministers van CDA-, VVD-, D66- en CU-huize. ‘We hebben de de motie van wantrouwen niet gesteund,’ laat het nieuwe Kamerlid weten: “ondanks dat ik het er inhoudelijk zéér mee eens was.” De reden ligt hem in de bestuurbaarheid van Nederland, vindt Pouw-Verweij: “Nu het land stuurloos maken is – ondanks de grove fouten – niet verantwoord.”

De motie van wantrouwen die Wilders op 1 april indiende tegen alleen premier Rutte heeft JA21 wel geaccordeerd.