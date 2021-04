Johan Derksen ergert zich aan ‘camerageile’ BIJ1-leider Sylvana Simons: “Verschrikkelijk, ik loop altijd de kamer uit!”

Johan Derksen ergert zich groen en geel aan de “camerageile” partijleiders van bepaalde kleine partijen in Nederland. Bij Veronica Inside kon hij het niet laten om een tirade te beginnen over het eeuwige geklaag voor aandacht door de partijleiders van de SP, PvdA, PvdD en BIJ1. Derksen is helemaal klaar met hun camerageile gedrag.



Derksen ergert zich met name aan het feit dat de vrouwelijke partijleiders alles aangrijpen om heibel mee te maken. Waarmee ze zichzelf belangrijker maken dan dat ze zijn, het zijn immers partijleiders van “splinterpartijen”, aldus Derksen.



“En dan zie ik al vrouwtjes van die splinterpartijen, van die figuranten, die trekken alle aandacht. Die van de SP ook, dat is een slap aftreksel van haar vader. En dat huisvrouwtje van de Partij van de Arbeid. Het is verschrikkelijk! En het lult maar, en het lult maar. En dan die mevrouw Simons, dan loop ik even de kamer uit. Dan moet ik altijd spontaan gaan plassen. Echt verschrikkelijk.”

Het moge duidelijk zijn, Derksen heeft helemaal niks met de huidige partijleiders van veel kleine partijen in Nederland. En geef hem eens ongelijk, het parlement is hartstikke versnipperd en de oppositie is tandeloos. Mede doordat de oppositie in Nederland met zulke zwakke partijleiders zit opgescheept. .