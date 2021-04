Kijk! Caroline van der Plas (BBB) veegt de vloer aan met klimaatpaus Ed Nijpels: ‘Nederland heeft de beste boeren!’

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas heeft weinig heel gelaten van klimaathobbit Ed Nijpels, zo konden we gisteren allemaal zien bij Op1. Nijpels meende dat de boeren wel even een pas op de plaats kunnen maken, maar Van der Plas was heel duidelijk: ons land heeft de beste boeren, en daar moeten we trots op zijn ook! Treiter ze niet weg.

Volgens Caroline van der Plas (@lientje1967) zouden we niet moeten stoppen met de export van zoveel landbouw. “Over de hele wereld komen mensen hier kijken hoe wij het doen, en wat zeggen wij? 'We hebben de meest vruchtbare grond, de beste boeren ter wereld, dat moet weg'.” #Op1 pic.twitter.com/TMzKdzTGRo — Op1 (@op1npo) April 8, 2021

Caroline van der Plas wordt chronisch onderschat in de politiek – en in de media. Ze kenden haar en haar partij niet, ze komt van het platteland, ze verdedigt de belangen van boeren, en dus dachten ze: dat wordt één grote grap. Nou, dat is Van der Plas dus niet. Deze vrouw is echt niet op haar mondje gevallen en weet heel goed waar ze het over heeft. Het was dan ook heerlijk om te zien hoe ze gisteren bij Op1 in debat ging met klimaatpaus Ed Nijpels.

“Denkt u nu dat het mogelijk is, ik respecteer uw standpunt hè?!” aldus Ed Nijpels tegen Caroline van der Plas. “Maar denkt u dat er een akkoord mogelijk is met de boerenachterban over hoe we samen de problemen aanpakken?”

Voor Nijpels zijn de boeren natuurlijk de grote boosdoeners. Want stikstof. Zij houden allemaal land “bezet!” Dat land kan “beter” gebruikt worden voor woningen. Weg met de boeren! Dat het hun land is, tja, daar heeft meneer de klimaatzeursnor lak aan. Want iedereen en alles moet verhuizen naar de steden, de stikstofuitstoot moet fors omlaag, en boeren moeten eigenlijk maar lekker een andere baan zoeken.

Maar wat bleek? Van der Plas had haar antwoord paraat. “Jazeker,” zei ze. “Als BBB willen wij een langjarige visie over wie krijgt welke ruimte in Nederland. Die visie moet opgesteld worden met agrarische organisaties, met natuurorganisaties, met maatschappelijke organisaties, met de bouw, met de luchtvaart, met de industrie. Dat moeten we eerst doen. En dan moeten we gaan bepalen voor de komende twintig jaar hoe de ruimteverdeling wordt.”

Ongelooflijk genoeg – of eigenlijk was het maar wat te geloven – werd zijn toen onderbroken door presentator Jort Kelder. Want, zei hij, de boeren hebben in Nederland heel veel land, ze produceren heel veel voedsel, en exporteren dat voor een groot deel. Moet dat voedsel nou echt in Nederland verbouwd worden, in plaats van ergens anders?

“Nou, heel graag,” aldus Van der Plas. “Wij zijn een land dat ontzettend goed voedsel maakt. Duitsland maakt heel goede auto’s en die exporteert dat over de hele wereld. Waarom? Omdat iedereen in de wereld die Duitse auto’s wil. Wij kunnen heel goed voedsel maken, en er zijn miljoenen mensen maar al te blij met ons voedsel. En wij kunnen dat op een hele kleine speldenknop. Over de hele wereld komen mensen hier kijken.”

Wij hebben, zei Van der Plas, “de meest vruchtbare grond, de beste boeren, maar wat zij zeggen is: ‘weet je wat wij doen? Dat moet weg.'” Totaal geschift, inderdaad.

Maar wat een achterlijke redenering ook van Kelder. Want als de stikstofuitstoot het probleem is: dat geldt voor de hele wereld, niet alleen voor Nederland. Als wij ophouden voedsel te produceren wordt het gedaan door een ander land. Die uitstoot blijft dan gewoon hetzelfde, want mensen moeten toch eten. Tenminste, aangenomen dat de wereldbevolking niet opeens op grote schaal afneemt.

Oh! zegt Kelder, maar er moeten huizen bij! Die kunnen op weilanden gebouwd worden! Ja, er moeten inderdaad huizen bij worden gebouwd. Maar het is volstrekt belachelijk om te beweren dat boeren al hun land maar even moeten afstaan daarvoor. Dat is helemaal niet nodig. Iedereen met ogen in de kop kan zien dat er in Nederland genoeg bouwruimte is, en dat het helemaal niet nodig is om de agrarische sector daarvoor in het verderf te storten.

Word gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal én volg mij op Gab.

Goed om te zien dat Van der Plas rustig bleef, zich niet uit het veld liet slaan, en Nijpels én Kelder met feiten over de enorme kwaliteit van onze Nederlandse boeren om de oren sloeg. Ja, mevrouw is écht wel een aanwinst voor de Tweede Kamer. Welkom dus, Caroline!