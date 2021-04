Kijken! Sigrid Kaag liegt keihard over Sidney Smeets: ‘De partij had noch kennis, noch wetenschap’

Voor de camera’s van de mainstream media beweerde D66-leider Sigrid Kaag gisteren met droge ogen dat de partij totaal geen kennis had van het wangedrag van goorlap Sidney Smeets. Oh nee, daar wist niemand iets van, bij de Democraten! Alleen is dat een leugentje geweest: ze wisten het wel, en deden er helemaal niets mee tót jonge homoseksuelen maar los gingen op Twitter in een poging D66 alsnog te bewegen iets te doen.

Is het geen schat, die D66-juffrouw Sigrid Kaag? “Ik denk dat u een onderscheid moet maken met het interne onderzoek dat is gedaan, versus het privéleven van een Kamerlid dat nu onder het daglicht is gekomen” (huh, wat? Is dat letterlijk vertaald vanuit het Arabisch of zo?), “waar de partij voorheen noch kennis van had, noch wetenschap.”

Met andere woorden, we wisten er niets van dat Sidney Smeets verslaafd was aan de lichamen van minderjarige jongens. Helemaal niets. Dus we zijn keihard geschrokken dat die jongeren opeens los zijn gegaan op Twitter en daar bijzonder aanstootgevende, walgelijke, vieze, ranzige appberichtjes hebben gedeeld van Sidney Smeets; een man die hun vader had kunnen zijn, maar die zich als een roofdier gedroeg. En voor Smeets zeurt in de redactiemail: dat zeg ik niet alleen, dat zeggen experts. Dus.

Ik doe dit maar even via een tweet en niet zoals gebruikelijk via DM, want anders zijn er teveel extreemlinkse figuren die daar inhoudsloze dingen over gaan zeggen #Sydney #sydneysmeets pic.twitter.com/UMyk7NxBsy — Fleetcafe (@huus2020) April 13, 2021

Toen die berichtjes publiekelijk gedeeld werden schrokken ze heel erg bij D66. Echt hoor!

Maar dat is helemaal niet waar. Want D66 was hier al eind maart van op de hoogte gesteld door de betrokkenen. “We zijn niet de FBI,” zei Kaag daarover, “niet de politie en ook niet het Openbaar Ministerie.” Nee, dat klopt. Maar op 31 maart wisten jullie hier al van. Sindsdien hebben jullie een gesprekje met de man gehad, maar daar is het min of meer bij gebleven. Er is géén grootschalig onderzoek verricht. Dat laatste werd pas aangekondigd toen de jonge homo’s zélf de publiciteit zochten.

En trouwens, deze informatie over Smeets was al véél langer bekend in de gayscene. Dat bericht GeenStijl niet alleen, wij van DDS waren daar ook van op de hoogte. Dus zout op met je “we wisten het niet.” Iedereen wist het. Jullie dachten en hoopten alleen dat het nooit publiek zou worden.

Is dit het nieuwe leiderschap dan van D66? Draaien, spinnen, en je eigen gebrek aan eerlijkheid en transparantie onder het tapijt vegen? Zelfs over een groomer van onzekere, minderjarige jongens die hardop droomt over seks met 15-jarigen? We hopen het toch zeker niet, Sigrid Kaag!