Kleinbedrijf Index peilt staat Nederlandse ondernemers: drie kwart van horecabedrijven staat op omvallen

Kleinbedrijf Index, een samenwerking tussen meerdere bedrijven en de Hogeschool Utrecht, hebben de staat van de Nederlandse ondernemers gepeild. Uit de cijfers blijkt dat het voor veel ondernemers nog steeds een zware tijd is. 76 procent van de horecabedrijven kan niet meer voldoen aan de betalingsverplichtingen, en de helft van de kleinbedrijf ondernemers is “aan het einde van haar latijn”.

De cijfers van het Kleinbedrijf Index geven de staat van de Nederlandse ondernemerswereld weer. 30 procent van de kleine bedrijven is op dit moment technisch failliet, en drie kwart van de Nederlandse horeca heeft een achterstand op betalingsverplichtingen. Dat steeds meer bedrijven technisch failliet raken is bijvoorbeeld ook goed zichtbaar in de Amsterdamse binnenstad: afgelopen jaar is een vijfde van de binnenstad leeg te komen staan door faillissementen.

Het Kleinbedrijf Index-collectief geeft daarom ook als advies “dat er snel moet worden gehandeld, nog voor de zomer. De indexen wijzen op een snelle afname van de levensvatbaarheid van getroffen ondernemingen.”

Op sociale media uiten mensen hun verbazing over dit nieuws. Zo roept iemand op om juist in deze tijden het MKB extra te steunen, aangezien het kleinbedrijf het uitermate zwaar heeft.

Ik ga vanaf vandaag zo veel mogelijk het kleinbedrijf ondersteunen en als het even kan niet meer naar een supermarkt. #IkSteunHetMKB https://t.co/5AWir91uqT — Mrs Garfield #NEXIT (@Gerbrak) April 28, 2021

Een ander vreest voor de toekomst van deze kleine ondernemers. “Pensioenpotjes gaan eraan en huis en auto worden verkocht.”