Kunnen corona zelftesten de pandemie stoppen?

In Duitsland hebben diverse voksgezondheidsexperts regelmatig gezegd dat de corona zelftesten kunnen helpen bij het stoppen van de pandemie waar we ondertussen al ruim een jaar in zitten. Inmiddels is zo’n coronatest kopen ook mogelijk, dus zou je zeggen dat wij ook de kracht van de pandemie kunnen verminderen met deze tests. Maar is dit überhaupt wel mogelijk? Lauberbach, een voksgezondheidsexpert bij de Duitse sociaaldemocraten gaf hier de volgende uitleg over: “Als het grote publiek regelmatig tests aflegt, bijvoorbeeld voordat familieleden of vrienden worden bezocht, kunnen we de infectieketens snel ontwrichten.” Is dit wel echt het geval?

Hoe werken de zelftesten?

Snelle zelftests kunnen individueel en onafhankelijk worden afgenomen. Deze SARS-CoV-2-antigeentesten kunnen overal worden uitgevoerd en vereisen geen apparatuur. Resultaten zijn beschikbaar 15 tot 30 minuten na het afleggen van de test . Sommige tests vereisen een mond- of neusuitstrijkje. Andere, recentere testkits, werken juist met speeksel- of ontlastingsmonsters. De teststrips met antilichamen binden antigenen, wat een enzym activeert. Een positief resultaat zal een zichtbare kleuring geven. Hierdoor zijn de antigeen zelftests extreem geschikt voor het detecteren van hoge virale ladingen die bijzonder besmettelijk zijn.

Hoe betrouwbaar zijn de zelftests?

Goedgekeurde snelle zelftestkits moeten een gevoeligheid van meer dan 80 procent garanderen , wat betekent dat ze vier van de vijf infecties moeten detecteren. Goedgekeurde testkits moeten ook een specificiteit van meer dan 97 procent garanderen, wat betekent dat ze slechts drie valse positieven mogen produceren wanneer ze op 100 personen worden uitgevoerd. In werkelijkheid zijn snelle zelftestkits echter minder betrouwbaar. Een studie onder 60 personen die positief testten op SARS-CoV-2 in een PCR test, wees uit dat de snelle antigeentest een detectiepercentage van slechts 71,7 procent opleverde. Dit betekent dat ongeveer elke derde geïnfecteerde persoon een vals negatief heeft gekregen. Uit het onderzoek bleek echter dat beide testvarianten even goed in staat waren om niet geïnfecteerde individuen op te sporen.

Hoe gemakkelijk worden de zelftests afgenomen?

Zelftestkits die momenteel op de Duitse markt verkrijgbaar zijn, moeten worden beheerd door opgeleid personeel. De reden hiervoor is dat er fouten kunnen worden gemaakt bij het verzamelen van monsters. Bovendien kunnen personen moeite hebben om zichzelf diepe orale of nasale uitstrijkjes toe te dienen. In Nederland is dit niet het geval en moet je echt zelf de coronatest uitvoeren. De kans is groot dat dit probleem zal vormen, vooral als de handleiding goed gebruikt wordt. Alsnog kunnen fouten gemaakt worden, wat kan leiden tot foute uitslagen van de zelftests.

Zullen de zelftests de pandemie stoppen?

We weten dat zelftests slechts ongeveer 70 procent van de SARS-CoV-2-infecties oppikken. Dit betekent dat deze tests veel vals-negatieven opleveren, die individuen een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. Het is hierdoor nog maar de vraag hoe groot de rol zal zijn die de zelftests spelen bij het stoppen van de pandemie. Desondanks kunnen ze wel handig zijn om extra zekerheid te geven. Alsnog zullen de andere coronamaatregelen die opgelegd zijn door de Nederlandse overheid natuurlijk wel gevolgd moeten worden.