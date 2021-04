Leo Lucassen na antisemitische cartoon in Volkskrant: ‘Genormaliseerd door FVD en extreem-rechts!’

De Volkskrant moest vandaag diep door het stof vanwege een antisemitische karikatuur van Maurice de Hond op de voorpagina. De krant gaat “tot op de bodem uitzoeken” wat er is misgegaan, zegt hoofdredacteur Pieter Klok tegen NRC. Maar Leo Lucassen heeft het perfecte excuus al gevonden: ‘Dit laat goed zien hoe extreemrechtse beelden inmiddels zijn genormaliseerd’, en verwerkt gelijk FVD even in zijn duiding.

De Volkskrant krijgt uit alle hoeken van de samenleving (terecht) flinke kritiek over zich heen voor de absurde spotprent die ze hebben geplaatst. De afbeelding toont Maurice de Hond die als een marionettenspeler de media bedient. De cartoon is in exact dezelfde stijl als spotprenten die de nazi’s gebruikten om Joden mee te demoniseren.

Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok zegt dat het “bij nader inzien te veel herinneringen oproept aan de antisemitische karikaturen uit de Nazi-tijd.” Hij heeft in ieder geval nog het fatsoen om de schuld en verantwoordelijkheid bij zijn eigen krant te leggen. In tegenstelling tot de Leidse hoogleraar Leo Lucassen, die moeiteloos met het vingertje naar FVD en “extreemrechts” wijst:

Volkomen verwerpelijke reproductie van klassiek antisemitisch stereotype. Laat goed zien hoe extreem-rechtse (ook in FvD kringen regelmatig terugkerend) beelden – bewust of onbewust – inmiddels zijn genormaliseerd. https://t.co/r3fe3yFHLM — Leo Lucassen (@Leolucassen) April 19, 2021

In links-academische kringen is het wijzen naar extreem-rechts voor allerlei gevaren gemeengoed, zelfs als de schuldige in dit geval een linkse krant is. Alles wat ook maar enigszins als extreemrechts kan worden afgedaan, is ineens “genormaliseerd” als het vanuit een andere hoek in de samenleving boven komt drijven.

Veel twitteraars zijn het niet eens met Lucassens poging tot framing:

Lucassen beroept zich op kennis van de geschiedenis. Maar of dat argument steek houdt? Anti-jodenhaat is door de eeuwen heen in vele gedaanten verschenen. Extreem-rechts is daar slechts één van…