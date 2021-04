Machtsbeluste Merkel wil macht deelstaten afpakken en iedereen nationale lockdown door de strot duwen

Als het aan bondskanselier Angela Merkel ligt dan worden de coronabevoegdheden van de Duitse deelstaten ernstig ingeperkt. Merkel is namelijk een groot voorstander van een strikte nationale lockdown, dit tegen de wens in van vele bondspremiers. Merkel blijft hameren op een ‘korte’ maar heftige lockdown, en is bereid de deelstaten hun zeggenschap af te pakken om dat te bewerkstelligen.



Gedurende de coronacrisis heeft de bondskanselier al vaker haar ongenoegen geuit over de lokale aanpak van de coronacrisis van dezen of genen deelstaat van onze oosterburen. Als het even kan, wil Merkel deze bevoegdheden afpakken zodat Duitsland kan overschakelen op een strenge nationale lockdown. Ook nu pleit ze ervoor dat Duitsland compleet op slot gaat voor een korte periode, aldus de Telegraaf.

Merkels vele pogingen om het gehele land te onderwerpen aan één generieke corona-aanpak komen over als paniekvoetbal. Verscheidene deelstaten pakken de coronacrisis anders aan dan Merkel had gewild, en dat zint de vrouw die al sinds 2005 onafgebroken aan de macht is totaal niet. De premier van Saarland verkondigde recent nog compleet te stoppen met het volgen van het landelijke beleid en advies. Hij vindt juist dat deelstaten zélf moeten bepalen wat ze verstandig achten – oftewel beter maatwerk leveren. Een doorn in het oog van de megalomane en ijdele CDU-frontvrouw.

Steeds meer bestuurders scharen zich echter achter de boodschap van Saarland. Een lockdown is zeker niet altijd de enige oplossing, zeggen ze. Veel Duitsers willen liever méér testen en méér prikken in plaats van alles maar op slot te gooien en alles iedereen het faillissement in te trappen.

Voorlopig krijgt de kanselier haar zin nog niet. Sterker nog: de macht en invloed van Merkel lijken gedurende de crisis steeds kleiner te worden. Na meer dan een jaar van lockdowns en kromme maatregelen zijn veel Duitse staten het gewoon zat en nemen ze het heft in eigen hand. Wellicht dat Nederlandse gemeenten hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen niet alleen maar roepen en klagen, maar ook actie ondernemen tegen kromme maatregelen. Dus hup: openen maar, die terrassen. En laat die gekke Rutte maar lekker kletsen op z’n Binnenhof!