Malafide Hugo de Jonge stort illegaal €925 miljoen aan belastinggeld op rekening sneltest-cowboykapitalist

Hugo de Jonges ministerie van Volksgezondheid blijkt 925 miljoen euro te storten in een private stichting die via sneltesten onze samenleving weer wil openen. Deze constructie is echter vrij bijzonder: het wordt namelijk nooit op deze manier gedaan, en er is nul transparantie. De opdracht is niet aanbesteed en men heeft geen toezicht op de besteding van het geld. De Jonge loopt dus met geld te smijten in schimmige constructies die niet door de wettelijke beugel kunnen.



Coronaminister Hugo de Jonge blijkt niet alleen een weinig effectieve crisismanager, maar ook nog eens iemand die zomaar bijna een miljard euro aan belastinggeld via een schimmige constructie heeft overgemaakt aan één of andere schimmige stichting die namens enkele bedrijven wel iets gaan doen met sneltesten.

Het deugt van geen kant, zo laat onderzoek van medium Follow the Money zien. De onderzoeksjournalisten hebben zich vastgebeten op de uitgaven van het ministerie van VWS, het ministerie van Hugo de Jonge, en wat blijkt? De overheid wil via een private stichting Nederland van het slot halen. Er is bijna een miljard euro gestort naar de stichting Open Nederland. Wat hoogst ongebruikelijk is, en al helemaal omdat de overheid zelf geen zicht heeft op wat er met dit gigantische geldbedrag precies gaat gebeuren.

De stichting staat niet onder toezicht van de overheid en mag het bedrag, wat ons belastinggeld is, naar eigen inzicht uitgeven. Experts menen dat de overheid via deze schimmige constructie haar eigen wetten overtreedt. Er vond namelijk geen openbare aanbesteding plaats en het is hoogst onwenselijk dat de overheid geen zicht heeft over wat er met het geld gebeurt:

‘De constructie oogt onrechtmatig en erg onprofessioneel. Een enorme som geld gaat naar een stichting die door een private partij is opgericht, en belast is met een taak die nauw vervlochten is met commerciële taken. Als dan niet in mechanismen is voorzien om te kunnen monitoren hoe het geld wordt uitgegeven, is dat niet alleen ongebruikelijk, maar als die taak niet is aanbesteed ook onrechtmatig.’

Verschillende hoogleraren menen dat de overheid hier onrechtmatig heeft gehandeld. Het lijkt er dus sterk op dat het ministerie zijn boekje flink te buiten is gegaan met deze acties. Houdt het gestuntel en geblunder van De Jonge nog een keer op? Of blijven dit soort fratsen gedurende de restant van de crisis om de zoveel tijd opduiken? En hoe groot is de rekening die wij consumenten moeten betalen? Nog maar een paar miljard, misschien?

Twintig testbedrijven zijn inmiddels een kort geding gestart tegen stichting Open Nederland vanwege oneerlijke concurrentie, dat meldt Trouw. Een uitstekend idee: laat de rechter zich inderdaad maar uitspreken over de schimmige praktijken van Hugo de Jonge en zijn maatjes in het bedrijfsleven. Want dit kan natuurlijk niet.