Nederlandse vaccinatiestrategie krijgt opnieuw klap te verduren: inenten met Janssen-vaccin uitgesteld

Opnieuw een tegenvaller wat betreft de vaccinatiestrategie in Nederland: het vaccineren met het Janssen-vaccin wordt uitgesteld. Wat betekent dat ziekenhuispersoneel en GGZ-medewerkers en cliënten nog even moeten wachten op hun eerste prik. Na AstraZeneca lijkt er ook al gedoe te ontstaan over het Janssen-vaccin, nog voordat überhaupt de eerste prik in Nederland is gezet.

De rijksoverheid meldt dat het inenten met Janssen is uitgesteld op verzoek van de vaccin-ontwikkelaar. Nederland heeft bijna 80.000 doses ontvangen, maar ze mogen voorlopig nog niet worden gebruikt. De fabrikant wil namelijk eerst de resultaten van het onderzoek naar bijwerkingen afwachten. In Amerika zijn er namelijk zes mensen opgedoken met trombose na een vaccinprik, en omdat de paniek in Europa al groot is vanwege de bijwerkingen van AstraZeneca besluit men het zekere voor het onzekere te nemen.

Diederik Gommers baalt enorm van dit besluit. Volgens hem is dit een flinke klap voor het ziekenhuispersoneel. De rek is eruit bij hen en velen wachten al lang op een prik, en zij moeten nu opnieuw wachten. Tegen het AD zegt hij hierover:

“Je loopt elke dag risico op een coronabesmetting en dat doet iets met je. Iedereen zit erdoorheen.”

Het is te hopen dat het Janssen-vaccin geen kopie wordt van AstraZeneca, want dat zou een flinke tegenvaller betekenen voor het Nederlandse vaccinatiebeleid. Het is nu wachten op de resultaten van het onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau. Als zij groen licht geven, wat hopelijk volgende week gebeurt, kan men het prikken met Janssen eindelijk starten.