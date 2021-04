Ondernemer woedend op Fieldlab-experimenten en start eigen event: ‘Wat het kabinet kan, kunnen wij toch ook!’

Een ondernemer uit Duiven had het helemaal gehad met de betuttelende coronaregels én ergerde zich groen en geel aan de Fieldlab-evenementen. Hij besloot daarop om zijn zaak alsnog open te gooien, mits de klanten zich vooraf hadden getest. Op deze manier organiseerde hij zijn eigen proef-event. De man ziet er zelf geen enkel kwaad in: “Ze gaan nu toch ook overal van die Fieldlabs organiseren? Dat hebben wij ook gedaan.”



Voor veel ondernemers is het een klap in het gezicht dat onder het mom van een krakkemikkig wetenschappelijk experiment grote evenementen gewoon kunnen doorgaan alsof er helemaal geen corona is. Ondertussen mogen ondernemers met een kleine onderneming niet eens open.

Marwin Melis besloot daarom het heft in eigen hand te nemen; hij besloot, tegen de geldige regels in, om zijn transportbedrijf toch open te gooien. Klanten die zich hadden laten testen konden afgelopen zondag gewoon Formule 1 en de KNVB-bekerfinale kijken.

Het coronakritische FVD-Kamerlid Wybren van Haga juicht deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid toe:

Geweldig. Wat een held! Ondernemer negeert regels en kijkt met tientallen vrienden bekerfinale bij ‘eigen Fieldlab-event’ https://t.co/XrxClDQ941 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) April 20, 2021

Melis is uiterst kritisch op het huidige beleid. De ondernemer vindt het onbegrijpelijk dat er wél Fieldlab-evenementen plaatsvinden, maar dat kleine ondernemers, met dezelfde maatregelen, niet eens mogen denken aan opengaan. Daarom besloot hij zelf een Fieldlab na te bootsen:

“Of ik een slecht voorbeeld ben? Misschien, maar ze gaan nu toch ook overal van die Fieldlabs organiseren? Dat hebben wij ook gedaan. Ik heb testen gekocht, iedereen heeft er een gedaan. Ik zeg altijd voor de gein: testen, testen, testen, maar dat is natuurlijk ook gewoon zo. Corona gaat niet weg en is er over vijf jaar nog steeds.”

Voor veel ondernemers zijn het zware tijden. Als ze dan ook nog eens horen dat grote evenementen wel mogen doorgaan, wordt men daar moedeloos van. Ze kunnen al nauwelijks rekenen op steun of begrip vanuit de overheid, waardoor steeds meer ondernemers neigen naar burgerlijke ongehoorzaamheid.