Oorlog! Vrouw Pieter Omtzigt deelt explosief ‘Rutte is een leugenaar’-verhaal Duitse krant: “Scherpe analyse!”

Het wordt binnenkort vrijwel zeker oorlog achter de schermen bij het CDA. Ayfer Koç, de vrouw van Pieter Omtzigt, heeft namelijk voor de zoveelste keer duidelijk gemaakt dat zij helemaal klaar is met Mark Rutte. En als zíj́ dat zegt, dan geldt dat natuurlijk ook voor haar man.

Terwijl Rutte en Kaag bezig zijn met een paringsdans voor een nieuw kabinet, is het lang nog niet zeker of Rutte IV er ooit echt komt. Want bij het CDA staan alle neuzen lang nog niet dezelfde kant op. Luis in de pels Pieter Omtzigt zit ziek thuis, maar niet betekent niet dat hij niks laat horen. Zijn vrouw, Ayfer Koç, is namelijk nog altijd strijdbaar. En zij is niet alleen de echtgenote van Pieter Omtzigt, maar ook zijn belangrijkste politieke bondgenoot. Ook zij is politiek actief, te weten als CDA-fractieleider in de gemeenteraad van Enschede. Als zij iets tweet over Mark Rutte doet ze dat niet alleen in haar eigen naam. Het is ook een duidelijk teken hoe haar echtgenoot erover denkt.

Dat is dan ook waarom wij politics watchers haar account dagelijks in de gaten houden nu haar man zélf niet van zich laat horen.

Nou, wat dat betreft kunnen we de komende dagen en weken mogelijk weleens flink wat herrie verwachten bij het CDA. Want hoewel Wopke Hoekstra maar wát graag zaken wil doen met Rutte, en hem gewoon voor de vierde keer premier wil maken, denken de Omtzigtjes daar klaarblijkelijk toch anders over. Kijk maar naar deze tweet van Ayfer, waarin ze een artikel in de Duitse krant de Sueddeutsche Zeitung prijst en “een scherpe analyse over Nederlandse politiek en media” noemt:

Scherpe analyse van Thomas Kirchner van Süddeutsche Zeitung over Nederlandse politiek en media. https://t.co/gYevOYzpoK — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) April 8, 2021

In dat artikel stelt journalist Thomas Kirchner dat het eigenlijk ongelooflijk is dat de politiek en media net doen alsof er niets gebeurd is; dat ze gewoon overgaan tot de orde van de dag terwijl Rutte overduidelijk “gelogen en bedrogen” heeft. En niet eenmaal; het is werkelijk zijn modus operandi. Maar de media en politiek gaan over tot de orde van de dag. Het interesseert ze allemaal niks.

Zijn conclusie: Nederland is zijn morele kompas kwijt.

Koç is het daar dus overduidelijk mee eens – in ieder geval wat de politiek en media betreft. En als zij dat zo opzichtig tweet, dan durf ik mijn hand er voor in het vuur te steken dat haar echtgenoot daar net zo over denkt én dat hij bepaald niet zit te springen om weer met Rutte in een kabinet te gaan zitten.

Nu is de vraag: durft hij door te bijten, en kán hij dat, ook nu terwijl hij overspannen thuis zit? Want als hij echt de confrontatie aangaat met Hoekstra wint hij die strijd vrijwel zeker – maar gemakkelijk zal het niet worden.

Aan de andere kant is het alternatief dat Omtzigt niets doet, dat het CDA het kabinet-Rutte IV ingerommeld wordt, en dat hij straks toch steeds weer het wangedrag van de grootste leugenaar ooit mag goedpraten. Dat mag niet gebeuren: het CDA móét de lijn-Omtzigt/Koç volgen!