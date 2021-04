Op1-presentatrice Talitha Muusse legt per direct functie neer – want mag niet meer mee praten met politieke gesprekken tijdens uitzending

Op1-presentatrice Talitha Muusse heeft het helemaal gehad met haar werkgever bij Op1. KRO-NCRV stelt namelijk bepaalde voorwaarden die botsen met haar professionele en persoonlijke waarden. Als voorbeeld noemt ze de regel ‘om niet meer mee te mogen praten tijdens politieke gesprekken aan tafel’.

De Telegraaf meldt dat Muusse geen zin heeft om zich te schikken met de opgelegde voorwaarden van haar omroep en legt haar functie per direct neer. Ze zegt er het volgende over:

„Ik ben mij er van bewust dat het continu zoeken is hoe mijn rol als ondernemer, initiatiefnemer van maatschappelijke projecten en opiniemaker zich verhoudt tot het presenteren van een journalistiek programma. Dit is dan ook continu een dialoog geweest tussen mij en de omroep, die soms pittig en moeilijk was waarbij ik zelf soms ook water bij de wijn moest doen en andersom de omroep soms excuses moest maken richting mij vanwege de wijze waarop ze mij beperkten. Dat hoort erbij.”

Het is spijtig om te zien dat KRO-NCRV alleen op zoek is naar conformistische presentatoren of presentatrices, ook al kan Muusse af en toe haar activistische mening niet onder stoelen of banken steken, het zorgde vaak genoeg ook voor een levendig debat. Muusse was een van de weinige Op1-presentatoren die vaak genoeg haar ongenoegen over het coronabeleid uitte. Ze was een groot voorstander van het HerstelNL-plan. Helaas heeft men zulke meningen liever niet aan tafel.