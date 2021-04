Peiling De Hond: grote meerderheid van Nederlanders wil Rutte absoluut niet dat hij opnieuw premier wordt

De VVD is weer aan het stijgen in de peilingen, maar Nederlanders willen nog steeds niet dat de partijleider opnieuw premier van Nederland wordt. Een overgrote meerderheid heeft het helemaal gehad met de premier, en na 10 jaar Rutte zijn ze wel toe aan een nieuwe premier. Toch lijkt het er sterk op dat we af stevenen op een nieuwe termijn met Rutte aan het roer.

Uit de nieuwe peilingen van Maurice de Hond wordt duidelijk dat de grote dip van de VVD al met al toch wel mee valt. Vorige week verloor de VVD, na het formatiedebat, flink wat zetels in de peilingen. Ook hadden veel Nederlanders het gehad met Rutte en zagen ze geen toekomst meer voor hem als premier. 29% van de respondenten gaf aan Rutte nog als premier te willen, deze week is het ‘vertrouwen’ ligt gestegen: 34% van Nederland ziet wel wat in Rutte als nieuwe premier. Een overgrote meerderheid moet hier niet aan denken.

De VVD krijgt het toch voor elkaar, ondanks de vele schandalen, dat hun imago niet al te veel schade oploopt. De toeslagenaffaire schaadde de partij niet en ook het geroddel over Omtzigt lijkt de partij uiteindelijk weinig te schaden. Onder vrijwel iedere partij groeit de steun voor Rutte als nieuwe premier lichtelijk. Behalve bij Volt en de ChristenUnie, zij lijken helemaal klaar met VVD-leider Rutte.